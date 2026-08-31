Modul inedit prin care au fost introduse în România 70 de milioane de țigarete

Parchetul General a anunțat luni, 31 august, destructurarea unei grupări de criminalitate organizată formate din cetățeni români și moldoveni, care ar fi introdus și valorificat în România aproximativ 70 de milioane de țigarete începând din 2025. Șase persoane au fost reținute și urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.

Acțiunile desfășurate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au avut loc în perioada 29–31 august 2026.

Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei ar fi introdus și valorificat pe teritoriul României aproximativ 70.000.000 de țigarete, folosind transporturi de legume și fructe pentru a ascunde marfa.

Modul de operare presupunea utilizarea unor autocamioane cu temperatură controlată, în care țigaretele erau disimulate printre mărfuri de acoperire formate din legume și fructe.

În seara zilei de 29 august 2026, în jurul orei 21:30, anchetatorii au oprit în trafic un autoturism și un autocamion pentru efectuarea unor percheziții auto. Cele două vehicule intraseră în România prin zona municipiului Giurgiu.

În urma verificării autocamionului, în compartimentul de marfă a fost găsită o cantitate importantă de țigarete ascunsă într-un transport de ceapă.

Ancheta a continuat pe 30 august 2026, când ofițerii de poliție judiciară din cadrul Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare 22 de mandate de percheziție domiciliară și 26 de ordonanțe de percheziție auto.

Acțiunile au avut loc în județele Teleorman, Neamț, Bacău, Vaslui, Botoșani, Iași și Giurgiu, precum și în municipiul București.

Ulterior, procurorul de caz a dispus reținerea a șase inculpați și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate corespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 62.592.943 lei (11.941. 826 euro). Cei șase inculpați reținuți urmează să fie prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.

În urma activităților procedurale au fost indisponibilizate 6.337.197 de țigarete, despre care există suspiciunea că provin atât din contrafacere, cât și din spațiul extracomunitar.

Anchetatorii au indisponibilizat și 9 autovehicule în vederea instituirii unor măsuri asigurătorii, precum și alte mijloace materiale de probă. Pe parcursul documentării activităților ilicite au mai fost indisponibilizate alte 7.199.780 de țigarete.

Activitățile desfășurate în acest dosar au beneficiat de sprijinul EUROPOL, a anunțat Parchetul General.