Noi acțiuni judiciare au avut loc în dosarul privind rețeaua infracțională specializată în furtul și prelucrarea ilegală a cablurilor feroviare. Oamenii legii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova, au desfășurat o nouă serie de descinderi, conform clubferoviar.ro.

Operațiunea a inclus șase percheziții domiciliare, iar anchetatorii au decis extinderea urmăririi penale față de încă șapte persoane.

Verificările recente au vizat atât locuințele persoanelor bănuite, cât și sediile a două societăți comerciale care au ca obiect de activitate colectarea și valorificarea deșeurilor feroase și neferoase. La aceste acțiuni au oferit sprijin jandarmii, polițiștii de frontieră și reprezentanții companiei CFR SA.

În urma descinderilor, forțele de ordine au ridicat secțiuni de cabluri feroviare, înscrisuri oficiale și diverse mijloace materiale de probă necesare pentru documentarea dosarului.

Anchetatorii au conturat un mecanism infracțional complex. Componentele sustrase din rețeaua feroviară erau arse ilegal pentru extragerea cuprului și a aluminiului, proces în urma căruia reziduurile toxice erau deversate direct în râul Mureș. Ulterior, metalele obținute erau introduse în circuitul comercial prin utilizarea de acte falsificate.

În total, bilanțul anchetei indică 280 de acte materiale documentate ce privesc infracțiuni de furt, tăinuire, fals în înscrisuri sub semnătură privată și încălcări ale regimului deșeurilor. Până în prezent au fost efectuate 27 de percheziții în cele două etape ale operațiunii, fiind cercetate oficial 17 persoane. Măsurile asiguratorii au dus la confiscarea a 400 de grame de aur, 207.500 de lei și 69.200 de euro, iar cercetările continuă pentru identificarea tuturor celor implicați.

Etapa anterioară a anchetei a inclus percheziții desfășurate în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Alba. Descinderile au vizat locuințele unor angajați ai firmelor implicate în lucrările de reabilitare și modernizare a căii ferate. Muncitorii sunt bănuiți că au sustras sistematic cabluri din vechea infrastructură CFR.

Cercetările arată că activitatea infracțională s-a desfășurat începând cu data de 1 mai 2026. Materialul conductor furat era ulterior procesat în instalații improvizate pentru obținerea metalelor valoroase.

„Ulterior, cablurile sustrase ar fi fost înstrăinate către alte persoane care ar fi cunoscut provenienţa ilicită a acestora, fiind transportate la un amplasament neautorizat, fără respectarea condiţiilor legale privind transportul deşeurilor. La respectivul amplasament, cu ajutorul unor unelte şi instalaţii improvizate, s-ar fi procedat la prelucrarea termică, prin ardere, a cablurilor, în scopul separării şi extragerii metalelor feroase şi neferoase, cu precădere cupru şi aluminiu”, precizau oamenii legii.