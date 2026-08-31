Circulația feroviară a fost reluată luni pe tronsonul Lugoj – Timișoara Est, după finalizarea unei etape importante din proiectul de modernizare a magistralei Caransebeș – Timișoara – Arad. Traficul pe acest sector fusese oprit temporar pe durata verii pentru a permite executarea lucrărilor la infrastructură.

Potrivit reprezentanților Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, măsura a vizat pregătirea liniei pentru a asigura interoperabilitatea directă cu rețeaua feroviară europeană.

„Începând de astăzi, 31 august 2026, ora 16:50, circulaţia feroviară se redeschide pe tronsonul Lugoj – Timişoara Est, aferent Lotului 2 al proiectului „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad”. Redeschiderea are loc după perioada de suspendare temporară a circulaţiei instituită pentru executarea lucrărilor de modernizare. Închiderea tronsonului a fost programată în perioada 2 iunie – 31 august 2026, pentru a permite desfăşurarea lucrărilor la infrastructura feroviară”, arată Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA într-un comunicat de presă.

În cadrul acestei faze a șantierului au fost introduși în exploatare aproximativ 51 de kilometri de cale ferată complet modernizată și electrificată, alături de 3 kilometri de linie pe traseul vechi, în zona kilometrului 524+013. Totodată, pentru menținerea fluenței traficului feroviar, garniturile vor folosi un sector de aproximativ 3 kilometri din Lotul 3, între capetele X și Y ale stației Timișoara Est.

Tronsonul dintre Lugoj și Timișoara Est are o lungime totală de 54 de kilometri. Contractul atribuit pentru Lotul 2 include atât reabilitarea completă, cât și dublarea infrastructurii feroviare existente.

„Valoarea contractului este de 1,916 miliarde lei, fără TVA, iar proiectul prevede, la finalizarea lucrărilor, viteze de până la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă”, arată CFR SA.

Proiectul complex presupune refacerea căii de rulare, electrificarea traseului, modernizarea sistemelor de alimentare cu energie și a celor de semnalizare și telecomunicații. De asemenea, se implementează sistemul european de management al traficului ERTMS, se modernizează podurile, podețele, gările, haltele, peroanele și trecerile la nivel, fiind construite și drumuri tehnologice sau pasaje subterane și supraterane.

Darea în funcțiune a acestui sector reprezintă un pas important pentru finalizarea întregului coridor feroviar din vestul țării.

„Prin redeschiderea circulaţiei pe tronsonul Lugoj – Timişoara Est, o parte semnificativă a infrastructurii modernizate în cadrul Lotului 2 este pusă în exploatare, în timp ce lucrările necesare pentru finalizarea integrală a proiectului continuă. Modernizarea Lotului 2 Lugoj – Timişoara Est face parte din proiectul amplu de modernizare a liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad, destinat creşterii vitezei şi capacităţii de circulaţie, îmbunătăţirii siguranţei şi asigurării interoperabilităţii cu reţeaua feroviară europeană”, se arată în comunicat.

Reprezentanții CFR SA au subliniat că lucrările vor continua conform calendarului stabilit, cu respectarea tuturor normelor tehnice și de siguranță specifice infrastructurii feroviare.