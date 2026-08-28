Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat aprobarea oficială a celor două Planuri Urbanistice de Detaliu aferente investiției publice numite Cartierul Energiei. Decizia deschide drumul pentru continuarea procedurilor necesare derulării unuia dintre cele mai ample proiecte de reconversie urbană destinate sectorului energetic și Capitalei.

Proiectul valorează aproximativ 85 de milioane de euro și presupune transformarea unor terenuri industriale dezafectate, care depășesc 1,8 hectare, situate în vecinătatea CET Grozăvești. Vechile structuri de pe platformă vor fi înlocuite cu un ansamblu de clădiri verzi, proiectat să centralizeze ecosistemul energetic din România.

Documentațiile de urbanism aprobate trasează liniile directoare pentru cele două structuri principale ale proiectului. Prima componentă este reprezentată de un hub administrativ alcătuit din clădiri moderne de birouri, cu un regim de înălțime de până la 8 etaje, unde vor funcționa instituții și companii importante din domeniul energiei.

A doua componentă constă într-un complex multifuncțional și cultural. Acesta va cuprinde un centru de afaceri, un spațiu expozițional dedicat tehnologiilor verzi, un hub de inovare, precum și facilități sportive și culturale destinate publicului larg.

Reprezentanții ELCEN au precizat că întreaga dezvoltare va fi realizată într-o „concepţie unitară, cu accent pe spaţii verzi, zone pietonale, eficienţă energetică şi integrarea peisagistică în relaţie cu zona Grădinii Botanice”.

Inițiativa reprezintă un model de regenerare urbană care transformă o fostă zonă industrială într-un spațiu accesibil, adaptat cerințelor actuale ale Capitalei.

Planul tehnic urmărește atingerea standardului nZEB, utilizarea pe scară largă a surselor regenerabile de energie, adoptarea soluțiilor inteligente și reducerea consistentă a amprentei de carbon.

Studiul de fezabilitate pentru Cartierul Energiei a fost deja finalizat, iar adoptarea PUD-urilor marchează un pas decisiv în pregătirea lucrărilor.

În perioada următoare, ELCEN va derula demersurile pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv cele pentru demolarea clădirilor vechi aflate pe teren. În paralel, compania evaluează variantele de finanțare și structura de dezvoltare, fiind luată în calcul și cooptarea unui partener privat.

„Aprobarea celor două Planuri Urbanistice de Detaliu este un moment important pentru proiectul «Cartierul Energiei». Este rezultatul unui proces complex de pregătire şi ne permite să trecem la următoarele etape necesare pentru concretizarea acestei investiţii. Ne dorim ca terenul ocupat astăzi de construcţii industriale vechi să devină un spaţiu urban modern, sustenabil şi deschis către comunitate, în care energia, tehnologia şi inovaţia să fie puse în slujba dezvoltării oraşului. Pentru ELCEN, «Cartierul Energiei» înseamnă mai mult decât valorificarea unui activ. Este o viziune prin care putem crea un nou punct de referinţă pentru sectorul energetic şi pentru Bucureşti”, afirmă Mirela-Adriana Pavel, director general al ELCEN.

Prin această reconversie, ELCEN propune un nou model de dezvoltare urbană sustenabilă, aliniat principiilor europene de protecție a mediului și integrat organic în infrastructura Bucureștiului.