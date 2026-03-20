Companiile din țară nu vor să renunțe la spațiile de birouri, chiar dacă acestea au grad de ocupare mai mic

Companiile din țară nu vor să renunțe la spațiile de birouri, chiar dacă acestea au grad de ocupare mai micSursa foto: pixabay. com
Aproape jumătate dintre companiile din România se așteaptă ca angajații să lucreze de la birou 3-4 zile pe săptămână în 2026, pe măsură ce modelul hibrid se stabilizează, potrivit unui sondaj Colliers realizat pe 101 firme. În același timp, aproximativ trei sferturi dintre organizații vor să păstreze spațiile actuale de birouri, chiar dacă 55% dintre companii spun că acestea sunt mai puțin ocupate decât înainte.

Companiile, prudente în raport cu economia românească și cea globală

Companiile care au participat la sondajul realizat de Colliers privesc 2026 cu optimism în ceea ce privește evoluția propriului business, dar sunt mai prudente în raport cu economia românească și cea globală, iar această abordare se reflectă în deciziile privind spațiile de birouri.

Astfel, 75,25% dintre companii vor să păstreze aproximativ aceeași suprafață de birouri în 2026, în timp ce 8,9% estimează o reducere de până la 25%. Aproximativ 9% anticipează o creștere moderată, iar sub 3% se așteaptă la extinderi semnificative, ceea ce arată că majoritatea preferă să optimizeze spațiile existente.

În paralel, 31,3% dintre companii anticipează un program cu 1-2 zile pe săptămână la birou, ceea ce arată că flexibilitatea rămâne importantă, chiar dacă prezența fizică crește.

„Companiile nu mai încearcă să schimbe radical modul de lucru, ci mai degrabă îl ajustează și îl rafinează treptat. Datele sondajului arată o tendință clară către un model hibrid mai bine structurat, în care angajații vin mai des la birou decât în ultimii ani, dar fără a reveni la programul clasic de cinci zile pe săptămână”, a explicat Daniela Popescu, Director, Tenant Services & Workplace Advisory at Colliers.

Prezența la birou rămâne parțială

Majoritatea angajaților se declară mulțumiți de avantajele de bază ale locațiilor de birouri, precum accesul facil și apropierea de stațiile de metrou, dar și de restaurantele, magazinele și serviciile din zonă. Datele arată că multe dintre zonele moderne de birouri din România oferă deja facilitățile considerate importante în viața de zi cu zi.

Totuși, prezența la birou rămâne parțială, iar angajații caută beneficii suplimentare care să îi motiveze să vină mai des. În același timp, aproximativ 50,5% dintre companii spun că nu au introdus inițiative speciale și se bazează pe politicile interne și pe opțiunea angajaților.

Companiile care încearcă să stimuleze revenirea la birou se bazează, în principal, pe organizarea de evenimente interne (34,6%), introducerea unor reguli privind prezența fizică (27,7%) și modernizarea spațiilor de lucru (20,8%). În schimb, beneficiile financiare sau stimulentele directe sunt folosite mult mai rar, fiind menționate de aproximativ 5% dintre companii.

Costurile și utilizarea spațiilor creează dificultăți pentru companii

Administrarea spațiilor de birouri rămâne o provocare pentru multe companii, iar costurile ridicate de chirie și mentenanță reprezintă principala preocupare pentru 44,55% dintre respondenți. Acestea sunt urmate de utilizarea ineficientă a spațiului (24,75%) și de flexibilitatea limitată a clădirilor în susținerea muncii hibride (18,81%).

„În ansamblu, rezultatele sondajului arată că piața muncii intră într-o etapă de ajustare treptată, în care companiile își rafinează strategiile de lucru și modul în care folosesc spațiile de birouri. În locul unor schimbări radicale, majoritatea preferă să optimizeze spațiile existente, să consolideze modelul de lucru hibrid și să investească în programe care susțin colaborarea și wellbeing-ul angajaților”, a explicat reprezentanta Colliers.

