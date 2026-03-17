Fiica lui Mugur Isărescu, înlăturată din fruntea companiei în care a lucrat în timp de un deceniu. Ce salarii a încasat în ultimii ani

Fiica guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a rămas fără postul de conducere la compania imobiliară unde a activat timp de zece ani, după ce salariul său a fost redus drastic și nu a fost realeasă în Consiliul de Administrație. Lăcrămioara Isărescu a făcut parte din conducerea RomReal Limited, companie norvegiană activă în domeniul imobiliar, prin subsidiara Westhouse Group SRL, potrivit Fanatik.

Din 2010, Lăcrămioara Isărescu a fost angajată la subsidiara din România a companiei IBM, unde a ocupat inițial postul de director la departamentul de Business Development, fiind ulterior promovată ca director la departamentul “Governmental Programs” pentru Europa de Sud-Est, cu un salariu lunar de aproximativ 15.000 euro.

În paralel, din 2014, a colaborat cu RomReal Limited, care dezvoltă mai multe proiecte în județul Constanța. Westhouse Group SRL gestionează o zonă industrială în nordul orașului Ovidiu și un proiect imobiliar de 25.000 metri pătrați pe malul lacului Siutghiol, unde sunt planificate două blocuri și o zonă de divertisment.

Salariul Lăcrămioarei Isărescu a crescut treptat: 4.000 euro în 2014, 4.500 euro în 2015 și 2016, 6.000 euro între 2017 și 2022, și 6.450 euro în 2023. În 2024, a primit doar 2.200 euro, în timp ce colegii săi norvegieni încasau 6.600 euro lunar.

„Adunarea Generală stabilește onorariile directorilor. Remunerația nu este legată în niciun fel de performanța Companiei. În cursul anului 2024, președintele Kjetil Grønskag s-a abținut de la primirea oricărei remunerații în calitate de membru al Consiliului de Administrație pe parcursul anului”, se arată în documentele companiei.

Lăcrămioara Isărescu nu a mai fost aleasă în Adunarea Generală a Acționarilor din aprilie 2024, iar compania nu oferă membrilor Consiliului de Administrație posibilitatea de a primi acțiuni ca recompensă.

RomReal a înregistrat în 2024 un venit din exploatare consolidat de 0,381 milioane euro, comparativ cu 1,685 milioane euro în 2023. Cheltuielile de exploatare consolidate au crescut la 2,36 milioane euro, față de 1,65 milioane euro în 2023.

Pierderea consolidată după impozitare a fost de 1,69 milioane euro, comparativ cu un profit de 0,49 milioane euro în 2023. De asemenea, pierderea după impozitare a societății-mamă a fost de 1,52 milioane euro, față de un câștig de 0,24 milioane euro în 2023, iar directorii nu au propus dividende pentru această perioadă.

Rezultatele Westhouse Grup SRL arată o scădere semnificativă a profitului net, de la aproximativ 118,7 milioane lei în 2021, 5,27 milioane lei în 2022 și 9,19 milioane lei în 2023, la 11 milioane lei în 2024.

În primul trimestru din 2025, compania a înregistrat o pierdere netă de 259.000 euro, comparativ cu un câștig de 231.000 euro în aceeași perioadă din 2024, iar în al doilea trimestru a obținut un câștig de 586.000 euro, față de o pierdere de 169.000 euro în 2024. În 2025, asociatul unic a redus capitalul social al Westhouse Grup SRL de la 100.750.160 lei la 90.642.560 lei, echivalentul a 9.064.256 părți sociale, deținute în totalitate de RomReal Limited.