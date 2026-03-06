OpenAI a lansat GPT-5.4. AI-ul care îți poate face ziua mai ușoară la birou

Compania OpenAI a anunțat că a lansat joi, 5 martie 2026, GPT-5.4, cea mai avansată versiune a modelului deinteligență artificială destinată sarcinilor profesionale complexe. Disponibil în ChatGPT sub denumirea GPT-5.4 Thinking, în API și Codex, modelul aduce îmbunătățiri semnificative în raționament, programare și gestionarea fluxurilor de lucru agentice.

Versiunea Pro este proiectată pentru utilizatorii care necesită performanță maximă în proiecte corporative și în dezvoltarea software.

GPT-5.4 combină capacitățile de codare ale predecesorului GPT-5.3-Codex cu funcționalități extinse pentru documente, foi de calcul și prezentări. Modelul reduce nevoia de ajustări repetate și oferă răspunsuri mai precise în timp real.

OpenAI afirmă că „GPT-5.4 Thinking afișează un plan pregătit, permițând ajustări instantanee pentru răspunsuri mai exacte”, facilitând munca utilizatorilor în medii profesionale.

Benchmark-urile arată o performanță remarcabilă: modelul a înregistrat 83% câștiguri sau remize împotriva experților în evaluările GDPval, care acoperă 44 de ocupații și implică sarcini reale, precum crearea de foi de calcul contabile și prezentări.

Evaluările interne indică o precizie medie de 87,3% în modelarea financiară, comparativ cu 68,4% pentru versiunea anterioară, iar prezentările generate au fost preferate de evaluatorii umani în 68% dintre cazuri.

O noutate majoră a GPT-5.4 este suportul nativ pentru controlul computerului, care permite agenților să execute sarcini complexe în aplicații diverse. Modelul poate gestiona până la 1 milion de jetoane de context pentru planificări și verificări pe orizonturi lungi. În benchmark-urile OSWorld-Verified și WebArena-Verified, GPT-5.4 a atins 75%, respectiv 67,3% rată de succes.

Capacitățile vizuale au fost, de asemenea, extinse: modelul analizează documente și imagini de înaltă rezoluție, cu o precizie de 81,2% fără instrumente suplimentare și acceptă detalii de intrare a imaginilor de până la 2,56 milioane de pixeli.

GPT-5.4 menține sau depășește performanțele GPT-5.3-Codex în SWE-Bench Pro, reducând latența în pașii de raționament. Modul experimental Dramaturgo Interativo permite depanarea vizuală a aplicațiilor web și Electron, inclusiv simulări complexe, cum ar fi modele de parcuri tematice generate din instrucțiuni simple.

În plus, GPT-5.4 optimizează utilizarea instrumentelor și a căutării pe web. Căutarea persistentă menține contextul în fluxuri lungi, cu o precizie de 82,7%, reducând halucinațiile cu 33% și erorile generale cu 18%.

Modelul a fost lansat treptat pe ChatGPT și Codex. În API, versiunile sunt disponibile ca gpt-5.4 și gpt-5.4-pro. Utilizatorii Plus, Team și Pro beneficiază de GPT-5.4 Thinking, care înlocuiește GPT-5.2 Thinking pentru următoarele trei luni. Planurile Enterprise și Edu permit accesul prin setările administrative, iar prețurile reflectă atât capacitățile avansate, cât și eficiența în utilizarea jetoanelor.