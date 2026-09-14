Pieton lovit de tramvai în București. Traficul a fost restricționat în zonă

Un bărbat de 31 de ani, cetățean străin, a fost rănit luni seară după ce a fost lovit de un tramvai pe strada Liviu Rebreanu din București. Accidentul s-a produs în jurul orei 20:05, iar victima a fost transportată la spital. Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că incidentul s-a produs în timp ce pietonul traversa strada, iar cauzele exacte urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

„La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 20:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe str. Liviu Rebreanu. ​Din primele date, conducătorul unui tramvai, în vârstă de 57 de ani, care se deplasa pe str. Liviu Rebreanu dinspre Bd. Camil Ressu către str. Câmpia Libertăţii, în dreptul imobilului cu nr. 7, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton, cetăţean străin, în vârstă de 31 de ani, angajat în traversarea drumului public”, anunţă, luni seară, Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma impactului, pietonul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul tramvaiului, în vârstă de 57 de ani, a fost testat după accident atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul DrugTest.

Rezultatele au fost "zero" în cazul testării pentru alcool și "negativ" în cazul testării pentru substanțe interzise.

Pe durata cercetărilor efectuate la fața locului, circulația a fost restricționată pe strada Liviu Rebreanu.

Restricțiile au vizat atât traficul auto, cât și circulația tramvaielor, pe ambele sensuri, între Bulevardul Camil Ressu și strada Câmpia Libertății.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.