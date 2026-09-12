Daniel Muntean, un român în vârstă de 51 de ani, a murit la aproape patru luni după ce a fost implicat într-un grav accident de muncă în Italia. Bărbatul căzuse de la înălțime pe 9 mai și fusese internat în stare critică la un spital din Roma.Daniel Muntean s-a stins din viață pe 6 septembrie, la Spitalul San Camillo din Roma, potrivit anunțului făcut de soția sa.

Accidentul s-a produs pe 9 mai, în localitatea Civitella, aflată pe teritoriul orașului Monte San Giovanni Campano, în provincia Frosinone. Daniel lucra pentru o companie cu sediul în Milano atunci când, din motive care nu au fost încă stabilite, a căzut de pe o clădire.

Impactul a fost extrem de puternic, iar muncitorul a suferit răni grave. Pentru că starea lui era critică, autoritățile au solicitat un elicopter medical. Românul a fost transportat de urgență la Spitalul San Camillo din Roma, unde medicii au încercat timp de aproape patru luni să îi salveze viața.

Leziunile suferite în urma căderii au fost însă prea grave, iar Daniel Muntean a murit pe 6 septembrie.

Daniel locuia de mai mulți ani în Alatri, iar vestea decesului a provocat durere în rândul celor care îl cunoșteau. Familia se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum.

Trupul bărbatului a fost pus la dispoziția autorităților, iar ancheta continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Dacă va fi considerat necesar, pot fi efectuate și expertize medico-legale.

Soția românului a transmis că funeraliile vor avea loc atât în Italia, în localitatea Colle La Vena din Alatri, cât și în România, la Sibiu. Data ceremoniilor nu a fost încă stabilită, deoarece procedurile legale sunt în desfășurare.

„Din păcate, duminică, 6 septembrie, soțul meu a plecat dintre noi în urma unui tragic accident de muncă. ​În acest moment nu știm încă data la care vor avea loc funeraliile, deoarece sunt în desfășurare cercetările autorităților. De îndată ce magistratura va da aprobarea necesară, vă voi anunța detaliile.

Vă pot spune de pe acum că vor avea loc două slujbe de înmormântare: una în Italia, la Colle La Vena în Alatri (Frosinone), și una în România, la Sibiu”, a scris pe Facebook soția lui Daniel.