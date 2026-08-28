Social

Mii de oameni cer salvarea cercurilor gratuite din cluburile copiilor

Comentează știrea
Mii de oameni cer salvarea cercurilor gratuite din cluburile copiilorcopii / sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Decizia Inspectoratului Școlar al Municipiului București de a bloca finanțarea prin plata cu ora a posturilor vacante din cluburile copiilor și cluburile sportive școlare provoacă reacții ferme din partea părinților. Un demers public adresat autorităților a strâns deja o susținere masivă, în încercarea de a opri măsura anunțată pentru începutul lunii septembrie 2026, conform edupedu.ro.

Val de revoltă în Capitală. Mii de oameni cer salvarea cercurilor gratuite din cluburile copiilor

Petiția intitulată „Salvează cercurile cu activități extrașcolare din cluburile și palatele copiilor” a depășit pragul de 9.500 de semnături joi, 27 august. Inițiativa vine ca răspuns direct la hotărârea prin care ISMB nu mai alocă buget pentru orele suplimentare și posturile neocupate de profesori titulari.

„ISMB a hotărât să nu mai bugeteze plata cu ora, adică posturile vacante, neocupate de personal cu contracte de muncă pe perioada nedeterminată, din cluburile copiilor și cluburile sportive școlare din București”, se arată în petiție. Autorii pun măsura în legătură cu reducerea cheltuielilor de personal.

Impactul asupra elevilor și activitățile vizate

Consecința directă a acestei decizii este sistarea activității la numeroase cercuri de profil care funcționau exclusiv prin regimul de plată cu ora. Potrivit estimărilor făcute de inițiatorii demersului, efectele se vor simți imediat în toate cele șase sectoare ale Capitalei, dar și la nivel național.

„Peste 2.500 de copii, de la cluburile copiilor din sectoarele 1-6 București (exclusiv cluburile sportive) și alte câteva mii de copii de la cluburi și palate din toată țara nu vor mai putea beneficia de aceste cursuri gratuite”, susțin inițiatorii petiției.

Printre cursurile amenințate cu dispariția se numără cele de cor, grupuri vocale, muzică ușoară și instrumentală, pian, orchestră populară, dansuri moderne și populare, educație cinematografică, teatru, cultură și civilizație franceză și germană, jocuri logice, matematică aplicată, chimie experimentală, pictură, informatică, educație civică și jurnalistică.

Alternativă gratuită pentru familii și precedentul din instanță

În textul petiției se subliniază rolul social esențial pe care îl au aceste unități de educație extrașcolară, în condițiile în care oferă acces la pregătire celor care nu își permit cursuri private.

„Considerăm că existența acestor cursuri gratuite pentru familiile care nu și-ar putea permite plata lor în domeniul privat este absolut necesară pentru mii de copii din București și zeci de mii de copii din toată țara”, se arată în document.

Cei care susțin petiția amintesc de o situație similară înregistrată la Constanța. Acolo, o decizie similară adoptată de Inspectoratul Școlar Județean a fost suspendată în instanță în urma demersurilor legale inițiate de Asociația Părinților Palatul Copiilor Constanța.

Solicitarea adresată Ministerului Educației și Cercetării și ISMB urmărește anularea măsurii și deblocarea fondurilor. Palatele și cluburile copiilor funcționează ca unități integrate în sistemul național de învățământ, iar rețeaua lor este stabilită de inspectoratele școlare cu aprobarea ministerului.

Pentru anul școlar 2026-2027, reglementările privind mobilitatea cadrelor didactice prevăd reguli clare pentru constituirea normelor. Un cerc cu instruire colectivă trebuie să înregistreze minimum 100 de copii, în timp ce pentru activitățile individuale numărul minim este de 40 de copii însumați pe toate grupele. Frecvența obișnuită este de două ore pe săptămână pentru o grupă, ajungând până la patru ore în cazul grupelor de performanță. De asemenea, metodologia permite excepțional ca norma didactică să includă maximum trei grupe din alt profil.

Stiri calde

14:30 - Claudiu Târziu denunță situația fermierilor români: „Fermierul român nu poate fi trimis la coada propriului său stat”

14:22 - Proiect gigantic de 85 de milioane de euro în București. Ce se va construi pe terenul fostei CET Grozăvești

14:12 - Claudiu Năsui şi-a început activitatea în Guvernul de la Chişinău. Ce promisiuni a făcut

14:03 - Incendiu puternic la Autobaza STB Ferentari. Pompierii au trimis 10 autospeciale

13:53 - Viitorul rafinăriei Petrotel Lukoil, sub semnul întrebării. Ce spune ministrul Economiei despre procedura de insolvență

13:45 - Patru focare de variolă ovină și caprină, confirmate în Tulcea. Peste 100 de veterinari au fost mobilizați

HAI România!

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

România captivă într-o ucigașă incertitudine

România captivă într-o ucigașă incertitudine

Boierul modern și agri-cultura

Boierul modern și agri-cultura

Proiecte speciale