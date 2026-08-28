Decizia Inspectoratului Școlar al Municipiului București de a bloca finanțarea prin plata cu ora a posturilor vacante din cluburile copiilor și cluburile sportive școlare provoacă reacții ferme din partea părinților. Un demers public adresat autorităților a strâns deja o susținere masivă, în încercarea de a opri măsura anunțată pentru începutul lunii septembrie 2026, conform edupedu.ro.

Petiția intitulată „Salvează cercurile cu activități extrașcolare din cluburile și palatele copiilor” a depășit pragul de 9.500 de semnături joi, 27 august. Inițiativa vine ca răspuns direct la hotărârea prin care ISMB nu mai alocă buget pentru orele suplimentare și posturile neocupate de profesori titulari.

„ISMB a hotărât să nu mai bugeteze plata cu ora, adică posturile vacante, neocupate de personal cu contracte de muncă pe perioada nedeterminată, din cluburile copiilor și cluburile sportive școlare din București”, se arată în petiție. Autorii pun măsura în legătură cu reducerea cheltuielilor de personal.

Consecința directă a acestei decizii este sistarea activității la numeroase cercuri de profil care funcționau exclusiv prin regimul de plată cu ora. Potrivit estimărilor făcute de inițiatorii demersului, efectele se vor simți imediat în toate cele șase sectoare ale Capitalei, dar și la nivel național.

„Peste 2.500 de copii, de la cluburile copiilor din sectoarele 1-6 București (exclusiv cluburile sportive) și alte câteva mii de copii de la cluburi și palate din toată țara nu vor mai putea beneficia de aceste cursuri gratuite”, susțin inițiatorii petiției.

Printre cursurile amenințate cu dispariția se numără cele de cor, grupuri vocale, muzică ușoară și instrumentală, pian, orchestră populară, dansuri moderne și populare, educație cinematografică, teatru, cultură și civilizație franceză și germană, jocuri logice, matematică aplicată, chimie experimentală, pictură, informatică, educație civică și jurnalistică.

În textul petiției se subliniază rolul social esențial pe care îl au aceste unități de educație extrașcolară, în condițiile în care oferă acces la pregătire celor care nu își permit cursuri private.

„Considerăm că existența acestor cursuri gratuite pentru familiile care nu și-ar putea permite plata lor în domeniul privat este absolut necesară pentru mii de copii din București și zeci de mii de copii din toată țara”, se arată în document.

Cei care susțin petiția amintesc de o situație similară înregistrată la Constanța. Acolo, o decizie similară adoptată de Inspectoratul Școlar Județean a fost suspendată în instanță în urma demersurilor legale inițiate de Asociația Părinților Palatul Copiilor Constanța.

Solicitarea adresată Ministerului Educației și Cercetării și ISMB urmărește anularea măsurii și deblocarea fondurilor. Palatele și cluburile copiilor funcționează ca unități integrate în sistemul național de învățământ, iar rețeaua lor este stabilită de inspectoratele școlare cu aprobarea ministerului.

Pentru anul școlar 2026-2027, reglementările privind mobilitatea cadrelor didactice prevăd reguli clare pentru constituirea normelor. Un cerc cu instruire colectivă trebuie să înregistreze minimum 100 de copii, în timp ce pentru activitățile individuale numărul minim este de 40 de copii însumați pe toate grupele. Frecvența obișnuită este de două ore pe săptămână pentru o grupă, ajungând până la patru ore în cazul grupelor de performanță. De asemenea, metodologia permite excepțional ca norma didactică să includă maximum trei grupe din alt profil.