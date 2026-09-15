Doi frați din România au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Internațional de Aritmetică Mentală HORUS 12, desfășurat la Sharm El Sheikh, în Egipt. Albert Cristian Butuligă, în vârstă de doar 5 ani, a obținut locul I, în timp ce fratele său, Darius Andrei Butuligă, de 9 ani, a cucerit titlul de Campion, potrivit voceadambovitei.ro.

Competiția s-a desfășurat pe 5 septembrie 2026, iar performanța celor doi vine după ani de pregătire și participări la concursuri internaționale. Pentru familia Butuligă, rezultatele din Egipt reprezintă o nouă confirmare a pasiunii și muncii depuse de copii.

Darius are deja un palmares impresionant. La doar 9 ani, este de trei ori campion mondial la aritmetică mentală, iar primele rezultate importante au apărut în 2023, când avea 6 ani.

Atunci a obținut locul 2 la Campionatul Internațional HORUS 7 de la Dubai, locul 3 mondial la International Online Mental Arithmetic Olympiad „VF CUP 2023” și locul 3 la Olimpiada Internațională SmartyKids în Aritmetică Mentală.

În 2024, Darius a câștigat Campionatul Internațional HORUS 8 de la Barcelona și locul 1 în clasamentul pe țări, la categoria Challenger (6–8 ani), la Mental Math World Cup 2024. Competiția a reunit, la nivelul celor trei categorii de vârstă, 8.100 de concurenți din 59 de țări.

Un an mai târziu, la 8 ani, Darius a devenit campion la HORUS 10, în Egipt. Tot în 2025, a obținut locul 2 la nivel mondial și locul 1 în clasamentul pe țări la Mental Math World Cup, competiție la care au participat 8.600 de concurenți din 57 de țări.

În 2026, seria rezultatelor internaționale a continuat. Darius a câștigat titlul de Campion la Worldwide Mental Arithmetic Competition – WAMAS 2026, desfășurată la Istanbul, în perioada 29–30 iunie.

La HORUS 12, însă, atenția s-a îndreptat și către fratele său mai mic. Albert, în vârstă de doar 5 ani, a reușit să obțină locul I, urcând alături de Darius pe podiumul competiției din Egipt.

Mama celor doi, Raluca Tiba, spune că rezultatele sunt construite prin muncă zilnică, antrenamente constante, răbdare și susținere din partea familiei.

Pentru cei doi frați, aventura în lumea aritmeticii mentale continuă. Darius își consolidează palmaresul internațional, în timp ce Albert face deja primii pași pe scena competițională mondială.