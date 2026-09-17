Copiii sub 15 ani, reguli noi pe TikTok și YouTube. Ce a propus azi Comisia Europeană

Comisia Europeană a adoptat joi, 17 septembrie, propunerea EU KIDS Act, prin care vrea să introducă reguli comune în toate statele membre pentru accesul copiilor la rețelele sociale și alte servicii digitale. Copiii sub 13 ani nu ar mai putea avea conturi pe rețelele sociale, iar între 13 și 15 ani accesul ar fi posibil doar prin conturi limitate, create și supravegheate de părinți.

Comisia Europeană propune o schimbare importantă a modului în care copiii și adolescenții folosesc internetul. Prin EU KIDS Act, Bruxelles-ul vrea să stabilească la nivelul întregii Uniuni Europene reguli comune privind vârsta de acces la rețelele sociale, verificarea vârstei și obligațiile platformelor digitale.

Propunerea stabilește o abordare graduală, în funcție de vârsta copilului. Pentru cei sub 13 ani, regula propusă este lipsa conturilor pe rețelele sociale. Între 13 și 15 ani, minorii ar putea folosi doar conturi limitate, create și supravegheate de părinți sau tutori.

De la 15 ani, adolescenții ar putea să își creeze propriul cont, însă platformele ar trebui să respecte în continuare obligații stricte privind siguranța utilizatorilor minori.

Sunt vizate canalele de TikTok, Youtube, Instagram și Facebook.

Pentru această categorie de vârstă, Comisia propune așa-numitele „mini-conturi”. Acestea ar fi create și controlate de părinți și ar avea funcționalități limitate.

Regulile propuse prevăd și un timp maxim de utilizare de o oră pe zi, precum și control parental asupra persoanelor cu care adolescentul poate lua legătura.

Copiii sub 13 ani nu ar fi însă excluși complet din mediul online. Comisia prevede posibilitatea accesului la platforme video concepute special pentru copii, prin contul părintelui și numai cu acordul acestuia. În acest caz, copilul nu ar avea propriul cont, iar funcțiile de personalizare și căutare ar fi dezactivate.

Una dintre cele mai importante schimbări propuse de Comisia Europeană privește responsabilitatea platformelor.

EU KIDS Act inversează practic sarcina probei în ceea ce privește siguranța copiilor. Furnizorii vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt adecvate vârstei și concepute astfel încât să reducă riscurile pentru minori.

Regulile nu vizează doar rețelele sociale. Ele ar urma să se aplice și unor platforme de partajare video, jocuri online, chatboți și companioni bazați pe inteligență artificială, precum și magazinelor de aplicații și sistemelor de operare.

Comisia propune și introducerea principiului „siguranței prin proiectare”. Serviciile destinate sau accesate de copii ar trebui să fie construite astfel încât să limiteze anumite mecanisme considerate riscante.

Printre acestea se numără funcțiile care pot încuraja utilizarea excesivă, contactele nedorite din partea străinilor și mecanismele care îi determină pe copii să petreacă tot mai mult timp pe platforme.

În cazul sistemelor de inteligență artificială, propunerea prevede obligații suplimentare pentru chatboți și companionii AI destinați minorilor. Furnizorii ar trebui să demonstreze că aceste servicii respectă noile cerințe și să dispună de mecanisme pentru monitorizarea riscurilor și incidentelor.

Unul dintre punctele importante ale noilor reguli este verificarea vârstei. Platformele ar trebui să verifice vârsta persoanelor care își creează conturi, dar și a utilizatorilor care au deja conturi atunci când noile reguli vor deveni aplicabile.

Comisia indică folosirea unor instrumente de verificare a vârstei care să permită stabilirea vârstei utilizatorului fără colectarea inutilă de date personale.

Pentru conturile existente, platformele ar urma să verifice, într-un anumit interval de la aplicarea regulilor, dacă utilizatorii au sub 15 ani. Conturile pentru care vârsta nu poate fi stabilită ar putea fi dezactivate.

Comisia Europeană propune și mecanisme de sancționare pentru furnizorii care nu respectă regulile. În anumite situații, amenzile pot ajunge la 6% din cifra de afaceri anuală mondială a companiei.

Pentru platformele online foarte mari, Comisia propune și proceduri accelerate de verificare a conformității. Acestea ar trebui să demonstreze dinainte că serviciile și funcțiile noi respectă obligațiile privind protecția minorilor.

Propunerea adoptată de Comisia Europeană nu produce însă imediat efecte juridice. EU KIDS Act trebuie să parcurgă procedura legislativă a Uniunii Europene, ceea ce înseamnă negocieri și aprobarea textului în cadrul instituțiilor europene.

Până la intrarea în vigoare a unor eventuale noi reguli, legislația europeană existentă privind protecția minorilor în mediul online rămâne aplicabilă.

Prin noul proiect, Comisia Europeană urmărește să evite existența unor reguli foarte diferite de la o țară la alta și să creeze un cadru comun pentru protejarea copiilor în mediul digital.