Planul Roșu, activat în Bacău. Zeci de copii au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară

Autoritățile din județul Bacău au activat Planul Roșu de Intervenție după ce 36 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, din localitatea Căiuți, au acuzat stări de rău și simptome asociate unei posibile toxiinfecții alimentare. O parte dintre copii au ajuns la CPU Onești, iar ceilalți sunt evaluați la dispensarul din comună.

ISU Bacău a anunțat că situația este tratată drept un posibil focar de toxiinfecție alimentară. Numărul mare de copii care au nevoie de evaluare medicală a determinat activarea Planului Roșu la nivelul județului.

Din cei 36 de copii pentru care au fost semnalate probleme medicale, 20 s-au prezentat la CPU Onești.

Alți 16 copii sunt evaluați la dispensarul din Căiuți, unde autoritățile au organizat un Punct Medical Avansat pentru efectuarea triajului și a evaluărilor medicale.

„Până la acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Oneşti, iar 16 copii au fost evaluaţi la dispensarul din comuna Căiuţi, unde a fost constituit un Punct Medical Avansat, în vederea triajului şi evaluării medicale. La faţa locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite şi evaluate”, a anunțat ISU Bacău.

Apelurile la numărul unic de urgență 112 continuă să fie primite și analizate, iar personalul medical se află în continuare în zonă.

Pentru intervenția din localitatea Căiuți au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău și al Serviciului de Ambulanță Județean.

La misiune participă cinci ambulanțe SMURD și două autospeciale pentru transportul victimelor multiple.

Intervenția este sprijinită și de șase echipaje SAJ. Autoritățile vor adapta dispozitivul de intervenție în funcție de modul în care evoluează situația și de numărul persoanelor care vor avea nevoie de asistență medicală.

Capacitatea de intervenție din județul Bacău a fost suplimentată cu mijloace trimise din județul Vrancea.

În sprijinul echipajelor care acționează deja în Căiuți, ISU Vrancea a trimis o autospecială destinată transportului victimelor multiple.

Tot din Vrancea a fost trimis și un microbuz pentru sprijinirea operațiunii.

Intervenția continuă în localitatea Căiuți, unde cei 36 de copii sunt evaluați în contextul suspiciunii de toxiinfecție alimentară.