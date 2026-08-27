Specialiștii EOD din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) verifică, joi, o zonă situată pe malul brațului Chilia, la aproximativ doi kilometri în amonte de localitatea Plauru, județul Tulcea, după ce în cursul zilei de miercuri a fost semnalat un incendiu de vegetație.

Potrivit MApN, autoritățile militare au fost informate miercuri după-amiază despre izbucnirea focului. Zona a fost imediat securizată, iar incendiul a fost stins cu sprijinul structurilor Ministerului Apărării și al autorităților locale.

Pe timpul nopții, perimetrul a fost supravegheat de un echipaj al Poliției de Frontieră, pentru a preveni accesul neautorizat și pentru a menține zona în siguranță până la efectuarea verificărilor.

Joi dimineață, o echipă specializată în identificarea și neutralizarea dispozitivelor explozive, din cadrul MApN, s-a deplasat la fața locului. Militarii EOD urmează să cerceteze zona și să stabilească dacă în urma incendiului au fost descoperite obiecte sau fragmente care ar putea prezenta un pericol.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că va comunica informații suplimentare pe măsură ce verificările vor permite stabilirea cu exactitate a situației.

Incidentul are loc în contextul activității militare intense din apropierea frontierei României cu Ucraina. În aceeași perioadă, autoritățile române au emis, joi dimineață, un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul și estul județului Tulcea.

Avertizarea a fost transmisă în jurul orei 06:54, populația fiind informată cu privire la posibilitatea producerii unor incidente în apropierea frontierei și recomandată să adopte măsuri de protecție.

Un mesaj similar fusese transmis și miercuri seară pentru zona de nord a județului. Atunci, oamenii au fost avertizați că ar putea exista riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian și li s-a recomandat să se adăpostească.

Ministerul Apărării anunțase miercuri detectarea unei ținte aeriene în apropiere de Vâlcove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România. Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT.

Aeronava a supravegheat zona, iar alerta aeriană a fost ridicată la miezul nopții. Autoritățile nu au raportat pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.