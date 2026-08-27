Autoritățile române au emis, joi dimineață, un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord și est a județului Tulcea, în contextul situației de securitate din apropierea frontierei cu Ucraina, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că avertizarea a fost transmisă în jurul orei 06:54, populația din zonele vizate fiind informată cu privire la riscurile asociate activităților aeriene din proximitatea graniței.

Mesajul vine după ce și miercuri seară autoritățile au transmis o alertă similară pentru nordul județului Tulcea. Atunci, oamenii au fost avertizați cu privire la posibilitatea ca anumite obiecte să cadă din spațiul aerian și li s-a recomandat să se adăpostească în spații sigure.

În timpul incidentului de miercuri, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele de supraveghere au identificat o țintă aeriană în apropiere de Vâlcove, pe teritoriul Ucrainei, în zona aflată în proximitatea frontierei române.

Pentru monitorizarea situației și verificarea evoluției țintei, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT. Misiunea aeronavei a avut ca scop supravegherea spațiului aerian și menținerea unei imagini clare asupra situației din apropierea graniței.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, alerta aeriană instituită miercuri seară a fost ridicată la ora 00:00.

Până la acel moment, nu fuseseră raportate pătrunderi ale vreunui obiect sau aparat în spațiul aerian național.

Emiterea mesajelor RO-Alert pentru localitățile din nordul județului Tulcea are loc pe fondul incidentelor produse în apropierea graniței României cu Ucraina, în contextul războiului declanșat de Rusia.

Autoritățile monitorizează permanent situația și transmit avertizări populației atunci când există indicii privind posibilitatea unor riscuri de căderi de drone în zona de frontieră.

Recomandarea adresată locuitorilor este ca, în cazul primirii unui nou mesaj RO-Alert, aceștia să urmeze instrucțiunile autorităților și să se adăpostească în locuri sigure.