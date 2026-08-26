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Încă o dronă detectată la granița României, anunță MApN

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Încă o dronă detectată la granița României, anunță MApN
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Încă o dronă aeriană a fost detectată de militarii Ministerul Apărării Naționale lângă granița României, potrivit unui anunț al instituției.

Încă o dronă detectată la granița României

„Miercuri, 26 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană la aproximativ 8 km nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, a anunțat Ministerul Apărării.

„Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației”, se mai arată în comunicarea MApN.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și din estul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 13:15”, mai afirmă comunicatul.

„Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, a promis ministerul.

Potrivit ultimelor informații, drona ar fi dispărut deja de pe radare, fiind, probabil doborâtă de armata din Ucraina.

Fragment de dronă descoperit pe plaja din Olimp

Reamintim că în cursul dimineții, un fragment despre care există suspiciunea că provine de la o dronă a fost descoperit, miercuri dimineață, pe plaja din stațiunea Olimp, potrivit ISU Constanța. Obiectul ar fi fost adus la mal de valuri și observat de mai multe persoane aflate în zonă.

Autoritățile au izolat zona și ulterior au detonat fragmentul de dronă descoperit lângă plaja din Olimp.

Republica Moldova și România, tot mai des „vizitate” de drone din Rusia

Iar cu două zile în urmă, o dronă de origine neidentificată a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția regiunii Odesa din Ucraina, și a continuat ulterior spre România.

Informația a fost transmisă de Ministerul Apărării de la Chișinău, care a precizat că incidentul a avut loc în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții.

Potrivit autorităților moldovene, drona a intrat în spațiul aerian național la ora 05:55. Aparatul a venit dinspre localitatea Vinogradovka, din regiunea Odesa, și s-a deplasat în direcția orașului Vulcănești, din regiunea autonomă Găgăuzia.

Drona de luni a fost reperată și de Armata Română.

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