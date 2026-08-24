Noi probleme cu dronele la granița cu Republica Moldova. Două F-16 și un elicopter ridicate de la sol
- Iuliu Vlădescu
- 24 august 2026, 07:36
Update - MApN anunță căutări pentru drina de la Târgu Bujor - Matca
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat luni dimineață semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul, a anunțat MApN.
România și Republica Moldova, din nou probleme cu dronele
Unul dintre semnale a fost identificat ulterior în apropierea localității Târgu Bujor, din județul Galați, iar autoritățile române au activat măsurile de monitorizare și alertare a populației.
Potrivit MApN, incidentul a fost înregistrat în jurul orei 6.00, când sistemele radar au indicat prezența unor semnale intermitente în zona Cahul. Ulterior, unul dintre acestea a apărut în zona Târgu Bujor, în județul Galați.
Pentru verificarea situației și supravegherea spațiului aerian, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene de la Borcea. În același timp, pentru monitorizarea situației a fost mobilizat și un elicopter IAR-330 SOCAT.
Populația din zona vizată, avertizată prin RO-Alert
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a transmis informațiile către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea aplicării procedurilor de alertare a populației din zona considerată vulnerabilă.
În urma notificării, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert la ora 6.12, prin care locuitorii din zona vizată au fost informați cu privire la situația monitorizată.
Incidentul de la granița cu Republica Moldova, investigat
Activarea aviației militare și transmiterea mesajului de avertizare au avut ca scop verificarea și monitorizarea evoluției semnalelor detectate, precum și protejarea populației în eventualitatea unei situații care ar fi putut afecta teritoriul național.
MApN nu a precizat, în informațiile transmise până la acest moment, natura exactă a semnalelor detectate și nici dacă acestea au fost asociate cu o aeronavă identificată. Monitorizarea spațiului aerian a continuat prin mijloacele disponibile ale Forțelor Aeriene Române.
Incidentul are loc în contextul în care zona de frontieră a României cu Republica Moldova și Ucraina este monitorizată atent, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina și al incidentelor aeriene înregistrate în apropierea teritoriului românesc.