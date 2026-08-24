„Referitor la drona detectată în dimineața zilei de luni, 24 august, precizăm că elicopterul IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române care survolează zona Târgu Bujor - Matca, județul Galați, nu a depistat până în prezent urme de impact și nu a descoperit fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul național.

Alarma aeriană a încetat la ora 8.52, iar cele două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au aterizat în Baza 86 Aeriană de la Borcea”, a anunțat MApN.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat luni dimineață semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul, a anunțat MApN.

Unul dintre semnale a fost identificat ulterior în apropierea localității Târgu Bujor, din județul Galați, iar autoritățile române au activat măsurile de monitorizare și alertare a populației.

Potrivit MApN, incidentul a fost înregistrat în jurul orei 6.00, când sistemele radar au indicat prezența unor semnale intermitente în zona Cahul. Ulterior, unul dintre acestea a apărut în zona Târgu Bujor, în județul Galați.

Pentru verificarea situației și supravegherea spațiului aerian, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene de la Borcea. În același timp, pentru monitorizarea situației a fost mobilizat și un elicopter IAR-330 SOCAT.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a transmis informațiile către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea aplicării procedurilor de alertare a populației din zona considerată vulnerabilă.

În urma notificării, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert la ora 6.12, prin care locuitorii din zona vizată au fost informați cu privire la situația monitorizată.

Activarea aviației militare și transmiterea mesajului de avertizare au avut ca scop verificarea și monitorizarea evoluției semnalelor detectate, precum și protejarea populației în eventualitatea unei situații care ar fi putut afecta teritoriul național.

MApN nu a precizat, în informațiile transmise până la acest moment, natura exactă a semnalelor detectate și nici dacă acestea au fost asociate cu o aeronavă identificată. Monitorizarea spațiului aerian a continuat prin mijloacele disponibile ale Forțelor Aeriene Române.

Incidentul are loc în contextul în care zona de frontieră a României cu Republica Moldova și Ucraina este monitorizată atent, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina și al incidentelor aeriene înregistrate în apropierea teritoriului românesc.