Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează marți percheziții la sediul Serviciului Permise și Înmatriculări Ilfov, într-un dosar care vizează posibile fapte de luare de mită, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.

Ancheta ar fi legată de anumite suspiciuni de corupție legate de promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere, dar și de înmatricularea autovehiculelor și eliberarea mai rapidă a permiselor auto.

În urmă cu două săptămâni, anchetatorii au făcut 14 percheziții în Buzău într-un dosar de mită pentru obținerea permisului auto

În urmă cu două săptămâni, anchetatorii au efectuat 14 percheziții în județul Buzău, inclusiv la sediul Serviciului de Permise de Conducere, într-un dosar care viza suspiciuni de luare și dare de mită, trafic de influență și cumpărare de influență pentru obținerea permisului auto. Potrivit procurorilor, unii candidați ar fi oferit între 600 și 1.000 de euro unor instructori auto sau unor intermediari, pentru ca aceștia să intervină pe lângă examinatori în vederea promovării probei practice.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, ofițerii Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare 14 mandate de percheziție.

Acțiunile au vizat sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Buzău, precum și Centrul de Formare Profesională din cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică din București.

De asemenea, anchetatorii au efectuat percheziții la locuințele unor agenți de poliție care lucrau ca examinatori auto, ale unor instructori de conducere, ale altor persoane și ale unor candidați care susținuseră proba practică pentru obținerea permisului.

În aceeași acțiune, au fost verificate opt autovehicule și au fost emise trei ordonanțe pentru ridicarea unor bunuri și documente. Totodată, autoritățile au emis 12 mandate de aducere pentru persoane suspectate în acest dosar.

Potrivit anchetatorilor, investigațiile au vizat posibile fapte de corupție legate de înscrierea, pregătirea și examinarea candidaților care doreau să obțină permisul de conducere.

În urma cercetărilor desfășurate în perioada noiembrie 2025 – iulie 2026, procurorii au identificat indicii potrivit cărora unii candidați ar fi oferit sume cuprinse între 600 și 1.000 de euro unor instructori auto sau altor intermediari.

Banii ar fi fost destinați unor intervenții pe lângă examinatorii auto din cadrul Serviciului de Permise și Înmatriculări Buzău, pentru ca anumite persoane să fie favorizate la proba practică.

Anchetatorii au urmărit să stabilească modul în care ar fi funcționat mecanismul și rolul fiecărei persoane implicate în presupusele fapte de corupție.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul Direcției Generale Anticorupție și al Direcției Operațiuni Speciale, care au asigurat suportul tehnico-operativ. La desfășurarea activităților a participat și Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău.

Dosarul a vizat suspiciuni de luare de mită, trafic de influență și cumpărare de influență, infracțiuni care ar fi fost comise în legătură cu obținerea permisului de conducere.

Cercetările au urmărit strângerea probelor necesare pentru clarificarea situației și stabilirea eventualelor responsabilități penale ale persoanelor implicate.