Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader își apără fiul, Ionuț-Alexandru Toader, după ce Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis destituirea acestuia din funcția didactică. Tudorel Toader susține că hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 30 de zile. Fiul său este cercetat pentru viol și alte infracțiuni de natură sexuală, fiind plasat în prezent în arest la domiciliu.

Tudorel Toader a publicat joi un mesaj pe Facebook, după ce Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a hotărât destituirea fiului său din funcția de lector universitar. Fostul ministru al Justiției a afirmat că procedura nu s-a încheiat și că hotărârea poate fi atacată atât în fața unei comisii naționale, cât și în instanță.

„În termen de 30 de zile poate fi contestată la Comisia Naţională de Etică a Managementului Universitar, hotărâre care, la rândul său, poate fi atacată în instanţa de judecată, fond şi cale de atac”, a afirmat Tudorel Toader.

Acesta a susținut că hotărârea Comisiei de Etică a fost adoptată după aproximativ un an de cercetări și a atras atenția asupra momentului în care universitatea a comunicat-o. Potrivit fostului ministru, decizia a fost transmisă imediat după încheierea dezbaterilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde fusese analizată contestația fiului său împotriva arestării preventive, dar înainte ca soluția instanței supreme să apară pe portalul oficial.

În același mesaj, fostul ministru al Justiției a ridicat semne de întrebare privind modul în care a fost gestionată situația fiului său. Tudorel Toader a afirmat că trebuie respectat principiul tratamentului egal și a făcut referire la procesul penal aflat în desfășurare.

„Sunt multe întrebări care vor trebui să primească răspunsuri. Credem că un tratament egal pentru situaţii similare este întotdeauna dezirabil, şi că trebuie lăsată instanţa de judecată să decidă, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie. Alexandru Toader nu a contestat hotărârea Consiliului Facultăţii de Drept prin care s-a decis suspendarea activităţii sale didactice, până la finalizarea procesului penal”, a adăugat Tudorel Toader.

Prin această declarație, fostul ministru a arătat că fiul său acceptase anterior suspendarea activității didactice, dispusă de Consiliul Facultății de Drept până la încheierea procesului penal.

Universitatea din Iași a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că membrii Comisiei de Etică au hotărât destituirea lui Ionuț-Alexandru Toader din funcția didactică. Decizia a fost luată în urma cercetării unor presupuse abateri de la regulile de etică și deontologie universitară.

Instituția a transmis că membrii comisiei au constatat încălcări ale normelor prevăzute de Legea învățământului superior nr. 199/2023 și de Codul de etică al UAIC din 23 mai 2019.

„Comisia de Etică a constatat că lectorul univ. dr. Ionuţ-Alexandru Toader, cadru didactic al Facultăţii de Drept, a săvârşit abaterile de la normele de etică şi deontologie universitară prevăzute de Legea nr. 199/2023 şi de Codul de etică UAIC din 23.05.2019, şi anume folosirea abuzivă a calităţii de membru al comunităţii academice, hărţuirea şi condiţionarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite”, a transmis miercuri UAIC.

Hotărârea Comisiei de Etică poate fi contestată în termen de 30 de zile.

Ionuț-Alexandru Toader a fost arestat preventiv inițial pentru o perioadă de 30 de zile, în dosarul în care este cercetat pentru infracțiuni de natură sexuală. Marți, 3 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația împotriva măsurii preventive.

Instanța supremă a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pentru o perioadă de 19 zile. Hotărârea este definitivă.

Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Ancheta vizează acuzații referitoare la comportamentul lectorului față de două studente ale Facultății de Drept.

Potrivit informațiilor apărute în cadrul anchetei, Alexandru Toader este acuzat că ar fi hărțuit sexual două tinere care urmau cursurile facultății.

Una dintre acestea a relatat jurnaliștilor că ar fi acceptat avansurile cadrului didactic și că ar fi întreținut relații sexuale cu acesta în două împrejurări. Conform relatării sale, primul episod ar fi avut loc în biroul lectorului de la facultate, iar al doilea, la biroul notarial pe care Alexandru Toader îl deține în centrul municipiului Iași.

Cele două studente au susținut că ar fi fost abordate după ce nu promovaseră un examen în prima sesiune. Tinerele au afirmat, de asemenea, că ar putea exista și alte persoane care au trecut prin situații asemănătoare în cadrul facultății.

Acuzațiile de natură penală sunt analizate în dosarul aflat pe rolul instanțelor, separat de procedura disciplinară desfășurată la universitate. Ionuț-Alexandru Toader beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri penale definitive.