Alexandru Toader, destituit de la Universitatea din Iași. Ce a stabilit ancheta internă

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat destituirea lectorului Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, în urma unei anchete interne privind hărțuirea sexuală a unor studente. Comisia de Etică a constatat încălcări ale normelor universitare, inclusiv condiționarea evaluării de favoruri sexuale.

Decizia poate fi contestată în 30 de zile. Cu o zi înainte, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât plasarea acestuia în arest la domiciliu, în dosarul penal în care este cercetat pentru viol și agresiune sexuală.

Hotărârea universității a fost comunicată miercuri, la o zi după ce instanța supremă a înlocuit măsura arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru o perioadă de 19 zile.

Comisia de Etică a UAIC a încheiat analiza sesizărilor referitoare la comportamentul lectorului Alexandru Toader și a stabilit că acesta a încălcat mai multe prevederi ale legislației și regulamentelor universitare. Potrivit instituției, abaterile constatate vizează utilizarea abuzivă a statutului de cadru didactic, hărțuirea și condiționarea rezultatelor evaluării de acordarea unor favoruri sexuale.

Universitatea a transmis că hotărârea a fost luată în baza Legii învățământului superior nr. 199/2023 și a Codului de etică al instituției, adoptat la 23 mai 2019.

„Comisia de Etică a constatat că lectorul univ. dr. Ionuţ-Alexandru Toader, cadru didactic al Facultăţii de Drept, a săvârşit abaterile de la normele de etică şi deontologie universitară prevăzute de Legea nr. 199/2023 şi de Codul de etică UAIC din 23.05.2019, şi anume folosirea abuzivă a calităţii de membru al comunităţii academice, hărţuirea şi condiţionarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite”, a transmis miercuri UAIC.

Decizia Comisiei de Etică nu este definitivă în procedura universitară, putând fi contestată în termen de 30 de zile.

După anunțarea hotărârii, conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și-a exprimat solidaritatea cu studentele afectate de comportamentul constatat de Comisia de Etică.

Instituția a făcut referire la consecințele pe care experiențele reclamate le-au avut asupra vieții personale și asupra parcursului universitar al tinerelor.

„UAIC regretă suferinţa şi consecinţele pe care aceste experienţe le-au avut asupra vieţii personale, emoţionale şi academice a studentelor. Nicio persoană nu ar trebui să se simtă lipsită de siguranţă, respect sau demnitate în mediul universitar. UAIC condamnă ferm hărţuirea sexuală, incompatibilă cu valorile şi principiile instituţiei, şi subliniază că siguranţa, demnitatea şi drepturile membrilor comunităţii academice reprezintă priorităţi instituţionale”, mai arată conducerea universităţii din Iaşi.

Universitatea a anunțat și măsuri pentru tinerele care au decis să își întrerupă studiile la Facultatea de Drept în urma situațiilor reclamate.

Conducerea instituției a transmis că acestea pot reveni la cursuri fără să piardă condițiile de finanțare pe care le aveau înainte de retragere.

Astfel, studentele care ocupau locuri finanțate de la bugetul de stat vor putea continua studiile în același regim. Aceeași regulă se aplică și celor înscrise pe locuri cu taxă.

„Studentele care au ocupat un loc finanţat de la bugetul de stat îşi vor putea relua studiile pe un loc finanţat de la bugetul de stat, iar cele care au studiat pe un loc cu taxă îşi vor putea relua studiile în aceleaşi condiţii. Întreruperea parcursului academic ca urmare a acestei situaţii nu trebuie să le aducă niciun dezavantaj”, mai afirmă UAIC.

Separat de procedura disciplinară a universității, Ionuț-Alexandru Toader estecercetat într-un dosar penal pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Acesta fusese reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, iar ulterior magistrații Curții de Apel Iași au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Lectorul a contestat măsura, iar marți, 3 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația.

Judecătorii au înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu pentru 19 zile, în perioada 3–21 noiembrie 2026, inclusiv. Hotărârea instanței supreme este definitivă.

Înainte de finalizarea cercetării Comisiei de Etică, conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” luase deja măsuri pentru a împiedica desfășurarea activităților didactice de către Alexandru Toader.

Rectorul Liviu George Maha a anunțat că lectorul nu va mai putea preda, indiferent dacă instanța va dispune înlocuirea sau anularea măsurii arestării preventive.

Decizia privind interdicția de a desfășura activități didactice fusese luată de conducerea Facultății de Drept. De asemenea, au fost stabilite restricții privind activitățile cu studenții din anul al patrulea pentru Tudorel Toader, tatăl lectorului, și pentru avocata Andreea Urda, ambii implicați în apărarea acestuia.

Măsurile au urmărit evitarea contactului cu eventuale victime sau martori din dosar.

Acuzațiile care îl vizează pe fiul fostului ministru al Justiției au apărut după ce două studente de la Facultatea de Drept din Iași au relatat că ar fi fost hărțuite sexual de lector. Potrivit mărturiilor prezentate în presă, cele două tinere ar fi fost abordate de Alexandru Toader după ce nu promovaseră un examen în prima sesiune.

Una dintre studente a povestit jurnaliștilor că ar fi cedat avansurilor lectorului și că ar fi întreținut relații sexuale cu acesta în două împrejurări. Potrivit relatării sale, primul episod ar fi avut loc într-un birou din facultate, iar al doilea la biroul notarial deținut de Alexandru Toader în centrul municipiului Iași.

Cele două studente au susținut că ar exista și alte tinere care ar fi trecut prin experiențe asemănătoare în cadrul facultății.

Acuzațiile penale sunt investigate de procurori, iar stabilirea unei eventuale vinovății penale îi revine instanței de judecată.