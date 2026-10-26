Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu George Maha, a anunțat luni că Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept, nu va mai desfășura activități didactice, indiferent de evoluția dosarului în care este cercetat pentru viol și agresiune sexuală asupra a două studente. Decizia conducerii facultății va rămâne în vigoare chiar dacă instanța va înlocui sau va anula măsura arestării preventive.

Totodată, Facultatea de Drept a decis ca Tudorel Toader, tatăl lectorului, și avocata Andreea Urda, implicați în acest caz în calitate de avocați, să nu mai desfășoare activități didactice cu studenții din anul al IV-lea. Măsura urmărește evitarea contactului cu potențiale victime sau martori și prevenirea unor situații care ar putea afecta activitatea didactică și evaluarea studenților.

Rectorul Liviu George Maha a precizat că interdicția de a desfășura activități didactice a fost stabilită de conducerea Facultății de Drept și nu depinde de menținerea arestării preventive.

„A fost decisă interdicţia de a desfăşura activităţi didactice indiferent de evoluţia cazului. Chiar dacă instanţa superioară va anula decizia arestului preventiv şi se va trece la o altă măsură Alexandru Toader nu va mai intra la ore”, a declarat rectorul UAIC.

În condițiile suspendării contractului de muncă al lectorului, cursurile și celelalte activități didactice pe care acesta le desfășura au fost preluate de alți profesori, astfel încât activitatea studenților să nu fie afectată.

Conducerea Facultății de Drept a decis și retragerea activităților didactice cu studenții din anul al IV-lea pentru Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și tatăl lectorului cercetat, precum și pentru avocata Andreea Urda.

„Pentru că s-au plasat într-o poziţie de incompatibilitate, atât domnul profesor Tudorel Toader, cât şi doamna Andreea Urda nu vor mai desfăşura activităţi la anul patru, tocmai pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori şi a fi afectată activitatea didactică şi cea de evaluare. Vor rămâne cu activităţi la şcoala doctorală şi la extensiile universităţii, precum cele de la Bălţi sau de la Focşani”, a afirmat Liviu George Maha.

Cei doi își vor putea continua activitatea la școala doctorală și la extensiile universității, inclusiv la Bălți și Focșani.

Raportul Comisiei de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași privind cazul lui Alexandru Toader nu este încă finalizat, a precizat rectorul. Potrivit acestuia, comisia a desfășurat numeroase audieri și alte acte procedurale, iar universitatea a pus la dispoziția organelor de cercetare penală documentele solicitate.

„Comisia de Etică a realizat foarte multe audieri şi acte procedurale. Volumul de muncă a fost important. Universitatea a stat la dispoziţa celor care fac ancheta penală şi a transmis documentele solicitate. Am fost solicitaţi cu documente care ţin de şcolaritate, iar de la comisia de etică au fost cerute documente cu referire strictă la acest caz”, a declarat Liviu George Maha.

Rectorul a mai spus că universitatea are toleranță zero față de astfel de situații. În perioada următoare, conducerea Facultății de Drept va discuta cu studenții pentru a identifica eventualele probleme și pentru a primi sugestii.

De asemenea, Liviu George Maha a precizat că universitatea încurajează revenirea la studii a studentelor care au renunțat la facultate din astfel de motive.

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a UAIC și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă sâmbătă de magistrații Curții de Apel Iași și poate fi contestată.

Acesta este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Lectorul fusese reținut vineri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Potrivit acuzațiilor prezentate în anchetă, două studente ar fi fost abordate de Alexandru Toader după ce nu promovaseră examenul din prima sesiune. Una dintre tinere a relatat jurnaliștilor de la Reporter de Iași că ar fi întreținut relații sexuale cu lectorul, prima dată în biroul acestuia de la facultate, iar ulterior la notariatul pe care îl deține în centrul Iașiului.

Tânăra a povestit că lectorul i-ar fi spus că trebuie să facă anumite sacrificii pentru a-și continua cariera și că soluția ar fi să întrețină relații sexuale cu el. Ea a declarat că a renunțat ulterior la Facultatea de Drept și că în prezent finalizează o altă specializare universitară.

Cele două studente susțin că nu ar fi singurele persoane care ar fi trecut prin situații similare în facultate.

Vineri, Tudorel Toader a scris pe Facebook că situația ar fi fost pusă la cale de o avocată care ar avea dosare penale și care ar fi urmărit să își îmbunătățească situația juridică.

Ancheta polițiștilor a început în toamna anului trecut, după publicarea unui articol de către Reporter de Iași.

Alexandru Toader este cercetat penal pentru faptele menționate, iar acuzațiile urmează să fie stabilite de organele judiciare în cadrul procedurilor legale.