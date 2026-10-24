Din cuprinsul articolului Update 10:02. Fiul fostului ministru Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile

Update, 12.00: Contractul de muncă al lui Alexandru Toader a fost suspendat. În paralel, la facultatea de Drept, luni se întrunește comisia de etică, care analizează situația și, deși nu au acces la probele din dosar, membrii vor lua totuși o decizie, posibil chiar și excluderea din învățământ.

Curtea de Apel Iași a dispus sâmbătă arestarea preventivă a lui Alexandru Toader, avocat și lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader a fost reținut vineri de procurori, fiind vizat de acuzații de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, formulate în urma unor plângeri depuse de studente.

„Soluția pe scurt: admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi (…) dispune arestarea preventivă a inculpatului Toader Ionuţ Alexandru (…) pentru săvârşirea infracţiunilor de viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală, pe o perioadă 30 de zile, începând cu data de 24.10.2026 şi până la data de 22.11.2026, inclusiv. Dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, potrivit minutei instanței.

Știre inițială

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, află sâmbătă, 24 octombrie, dacă va fi arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a fost reținut ieri, pentru 24 de ore, fiind cercetat într-un dosar care vizează presupuse infracțiuni de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Magistrații Curții de Apel Iași urmează să se pronunțe asupra măsurii preventive solicitate de procurori, după ce decizia a fost amânată pentru sâmbătă.

Deocamdată nu se știu care sunt probele care susțin acuzațiile făcute de două studente la Drept, în urmă cu un an.

Alexandru Toader, reținut de procurori. Ce acuzații sunt investigate

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut vineri, 23 octombrie. Procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, în cadrul unei anchete desfășurate timp de un an și care vizează presupuse fapte comise în raport cu mai multe studente.

Potrivit procurorilor, cercetările vizează infracțiuni de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Anchetatorii susțin că există suspiciunea rezonabilă că acesta ar fi profitat de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate față de două studente care au reclamat agresiunile.

Tudorel Toader, prezent aseară la Curtea de Apel Iași

Tudorel Toader a fost prezent vineri seară la Curtea de Apel Iași, unde magistrații au analizat solicitarea de arestare preventivă a fiului său. După o ședință care a durat aproximativ trei ore, fostul ministru nu a făcut declarații în fața jurnaliștilor.

A ieșit din tribunal vizibil marcat, însoțit de avocatul fiului, și nu a răspuns niciunei întrebări a reporterilor.

Anterior, acesta a susținut, într-un mesaj publicat pe Facebook, că dosarul reprezintă un atac la adresa sa prin intermediul fiului său și și-a exprimat încrederea că magistrații vor dispune punerea în libertate a lui Alexandru Toader.

Cum au apărut acuzațiile

Cazul a ajuns în atenția publică după ce două foste studente au relatat presupuse comportamente cu caracter sexual în contextul relației cu cadrul didactic. Informațiile au fost prezentate în presa locală, iar autoritățile au desfășurat cercetări în acest dosar.

Una dintre studente s-a retras de la Facultatea de Drept după ce a făcut plângerea la Parchet.

Ulterior, în același ziar local a apărut informația că au mai apărut studente care ar fi declarat că tânărul lector le-ar fi cerut favoruri sexuale.

Procurorii nu au încheiat ancheta, anunțând că urmează să stabilească împrejurările în care s-ar fi produs faptele reclamate și eventualele responsabilități penale. Au considerat însă că inculpatul trebuie izolat în arest.

Ce urmează în dosarul lui Alexandru Toader

Decizia așteptată astăzi va stabili dacă solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă pentru 30 de zile va fi admisă sau respinsă de instanță.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, Alexandru Toader beneficiază de prezumția de nevinovăție. Acuzațiile formulate în cadrul anchetei nu reprezintă o dovadă a vinovăției.

Avocatul lui Alexandru Toader a declarat presei că, până la acest moment, nici el, nici inculpatul nu știu ce conține dosarul. Vor afla în fața instanței. Fostul ministru al Justiției își va apăra fiul în calitate de avocat.

Foto: Facebook