Tudorel Toader, despre obligarea medicilor să profeseze o perioadă în țară: Trebuie analizat dacă este compatibil cu normele europene

Fostul judecător CCR Tudorel Toader a afirmat miercuri, despre propunerea premierului Ilie Bolojan privind obligarea medicilor rezidenți să profeseze o perioadă în țară după absolvire, că la Academia de Poliție se semnează un contract de școlarizare prin care tinerii își asumă să lucreze în România după finalizarea studiilor, în caz contrar restituind proporțional banii. „Trebuie văzută compatibilitatea unei astfel de măsuri cu normele europene, cu libertatea de circulaţie, libertatea muncii”, a spus acesta, la un post TV.

Fostul judecător CCR a fost întrebat dacă este constituțională obligarea medicilor rezidenți să rămână să profeseze în România pentru o perioadă după finalizarea studiilor, așa cum a declarat premierul Ilie Bolojan.

„Ştiu că avem mulţi studenţi şi rezidenţi la medicină şi că avem o şcoală de medicină foarte bună în România, ştiu că statul român cheltuie foarte mult, ştiu că articolul 32 din Constituţie spune că sănătatea este ocrotită, iar a ocroti sănătatea, nu poţi să o garantezi ca pe proprietate, înseamnă şi asigurarea serviciilor medicale, prin medici calificaţi. Totuși, la nivel european, avem libertatea de circulaţie, libertatea de a exercita munca, profesia pe care fiecare o are. Aici, trebuie văzută compatibilitatea unei astfel de măsuri cu normele europene, cu libertatea de circulaţie, libertatea muncii”, a explicat acesta, în emisiunea „România Politică” de la Prima News.

Potrivit acestuia, la Școala de Poliție sau la Academia de Poliție, atunci când tinerii sunt declarați admiși, aceștia încheie un contract de școlarizare „prin care îşi iau angajamentul de a profesa, de a exercita un număr de ani în România, după absolvire, în caz contrar, restituind, proportional, banii pe care statul i-a avansat pentru pregătirea lor”.

Fostul judecător CCR a afirmat că rămâne de văzut dacă premierul va duce până la capăt acest demers.

„Rămâne de văzut dacă premierul va aduce până la capăt acest demers, are jurişti gestoinici acolo care vor analiza compatibilitatea cu astfel de lege şi va ajunge din nou şi la CCR şi Curtea va verifica această compatibilitate a interdicţiei de a pleca cu libertatea de deplasare”, a mai spus acesta.

El a mai declarat că, în situația în care un medic este plătit pe durata rezidențiatului, aceste sume nu pot fi solicitate înapoi, deoarece reprezintă plata pentru serviciile medicale și pentru activitatea desfășurată, nu un bonus sau o finanțare acordată de la bugetul de stat.

Premierul a declarat, marți, că absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în țară pentru cel puțin câțiva ani după finalizarea studiilor.

„În ceea ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural, urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi în ţara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român, ai o obligaţie faţă de ţara asta şi cel puţin câţiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România”, a explicat acesta.