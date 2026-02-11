Ilie Bolojan, văzut de un fost ministru de Externe: Este un om nepregătit și un om care vorbește despre ceea ce nu știe

Andrei Marga, fost ministru de Externe și fost rector al Universității Babeș-Bolyai, a criticat mandatul premierului Ilie Bolojan. „Din punctul meu de vedere, să fie clar, este un om nepregătit și un om care vorbește despre ceea ce nu știe”, a spus acesta, la o emisiune.

În opinia fostului ministru de Externe, punctul slab al premierului este lipsa „unei culturi instituționale”, aspect care îi afectează performanța. El a adăugat că aceeași problemă se regăsește și la ceilalți lideri politici.

„Eu nu sunt specialist, nici nu vreau să fiu Bolojan. Sigur, este clar, nu are cultura civică și cultură instituțională necesară. Nu numai el. Nu au toți”, a spus acesta, la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Întrebat cine l-a pus pe Bolojan premier, fostul ministru de Externe a afirmat că, în opinia sa, acesta ar fi fost adus „în forță și instalat”.

„După părerea mea, ca să fiu și aici foarte, foarte clar, Bolojan a fost adus în forță, nu știu de cine, și instalat. Puțini oameni au făcut mai mult rău prin ceea ce au făcut și prin ceea ce n-au făcut în rol decât el. Eu nu vreau să fac caz de el în vreun fel și nici nu mă interesează. Din punctul meu de vedere, să fie clar, este un om nepregătit și un om care vorbește despre ceea ce nu știe”, a explicat Andrei Marga.

Fostul rector al Universității Babeș-Bolyai a susținut că premierul invocă frecvent nevoia de reformă, însă, în opinia sa, nu o pune în practică. El a afirmat că șeful Guvernului recurge la cele mai simple soluții pentru a aduce bani la buget, chiar dacă acestea afectează categoriile defavorizate.

„Vorbește mereu de reformă, or el habar nu are despre ce înseamnă o reformă. Dar trecem peste asta. Faptul că el se repede mereu în sărmani, toată treaba asta e jenantă internațional. Tu să mergi să iei bani de la cei cu dizabilități, să nu înțelegi toate treburile. Bun, poți să iei multe măsuri, dar trebuie gândite, trebuie discutate. Or astea sunt jenante, vor fi regretate în istorie. Încă o dată, el e o piesă în acest scenariu, nu știu de unde făcut, nu știu cine îl dirijează, de selectare a unor oameni nepregătiți pentru decizii, pentru o țară totuși mare, respectabilă și cu o populație care suferă la oraș”, a mai spus acesta.