Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a declanșat nebunia dărâmării statuilor unor oameni de cultură pe motiv că, în secvențe ale vieții lor, au făcut propaganda comunistă. A venit rândul lui Adrian Păunescu și se vrea dispariția bustului lui din Grădina Icoanei. Românii au reacționat și se manifestă în număr tot mai mare pe rețelele sociale. Președintele IICCMER dă explicații.

Andrei Păunescu, fiul poetului, cel care duce mai departe memoria literară a tatălui și spiritul Cenaclului Flacăra, a avut ieri o postare pe pagina sa de Facebook în care anunța decizia IICCMER.

Spre deosebire de sora sa, poeta Ana-Maria Păunescu, care a făcut un adevărat rechizitoriu al vieții tatălui ei, Andrei a pus o întrebare și a publicat o poezie scrisă de Adrian Păunescu.

„Cine a mai scris și a mai publicat în România, până în 1989, asemenea texte de atac direct la regimul aflat la putere atunci? Vă ofer o poezie din 1979” – și a publicat „E PREA LUNG DRUMUL PÂNĂ-N COMUNISM”.

În 12 ore, peste 12.000 de români au dat „like” și s-au înregistrat 2.800 de comentarii și peste 2.200 de redistribuiri.

În țară, există în mai multe localități busturi sau statui reprezentându-l pe poetul național. Un bust asemănător celui din București, din Grădina Icoanei, a fost amplasat în orașul Alba Iulia în noiembrie 2010, anul morții lui Adrian Păunescu. Nu știm dacă și toate aceste monumente vor fi dărâmate.

Pe pagina de Facebook a lui Andrei Păunescu, mesajele românilor curg încontinuu. „Generația în blugi” spune ce a însemnat pentru ea poezia lui Adrian Păunescu și mesajele pe care le transmitea, mai ales în timpul Ceneclului Flacăra. Puține persoane sunt cele care, prin mesajele lor, acceptă decizia Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului.

Un alt internaut scrie: „Statuia este pentru poetul Adrian Păunescu, nu pentru comunistul Adrian Păunescu. Statuia lui Octavian Goga, statuia lui Mihai Eminescu etc sunt ridicate în memoria și în cinstea a ceea ce au fost ei în literatura română, în cultura română, nu în politică. Cred că juma' de țară am fost "comuniști", majoritatea am fost în partid”.

Miile de reacții ale cititorilor au fost în nota textului aceasta de revoltă.

„Voi chiar ați înnebunit! N-aveți altceva mai bun de făcut, pentru a va justifica, probabil, salariile nesimțite , pe care sunt sigura că le aveți, decât să împroșcați cu niște mizerii oamenii de bună credință din aceasta țară necăjită! Cum va permiteți, leprelor, să atacați un OM deosebit, căruia, oricât v- ați strădui, nu i- ați putea ajunge nici măcar la degetul mic de la picior! Ați citit, boilor, măcar o poezie de - a MAESTRULUI? Sunt sigura că NU! Atunci cum vă permiteți să luați o asemenea decizie , care ar face încă un mare RĂU poporului român ! Rușine să vă fie, oameni fără de neam și țară, ce sunteți! ATENȚIE! ADRIAN PĂUNESCU suntem noi toți!”, a scris o femeie revoltată.

Daniel Șandru are 50 de ani și este din Iași. Nu a fost martor fizic la ceea ce a însemnat Cenaclul Flacăra, nici la activitatea lui Adrian Păunescu și relația lui cu Ceaușescu. A studiat însă perioada respectivă în timpul studiilor universitare.

În opinia lui Șandru și a Institutului pe care-l conduce, omagierea în spațiul public a unei persoane care a avut un rol în promovarea propagandei regimului comunist este incompatibilă cu respectul datorat victimelor dictaturii.

Într-o postare de pe Facebook, scrisă după ce românii au început să reacționeze negativ la comunicatul IICCMER, Daniel Șandru spune că decizia privind înlăturarea bustului lui Păunescu nu are legătură cu creația poetică.

„Nimeni nu a propus interzicerea lecturii lui Adrian Păunescu, scoaterea cărților sale din biblioteci sau contestarea valorii unei părți a operei sale poetice”, spune Șandru. În opinia sa, există o diferență între memoria culturală și memoria publică. Iar concluzia sa ar fi că „o democrație matură nu își idolatrizează trecutul, ci îl examinează critic”.

Premierul Nicolae Ciucă l-a numit pe universitarul Daniel Șandru în calitate de președinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, cu rang de secretar de stat. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 240/10.03.2022, arată informările oficiale. Până atunci a fost membru PNL în Consiliul Județean Iași.

Daniel Șandru este politolog, profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași, instituție în cadrul căreia a deținut funcția de președinte al senatului universitar și pe cea de prorector. Are două doctorate și stadii de cercetare în două universități din Germania.

Conform HG nr. 1372/18.11.2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea IICCMER, „Institutul este condus de un preşedinte executiv, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului”. Potrivit aceluiași act normativ, Institutul funcționează în subordinea Guvernului și în coordonarea premierului.

„Aducerea în fața justiției și a opiniei publice a responsabililor comuniști aflați în viață, ca o necesară reparație morală față de foștii deținuți politic și față de toate victimele regimului comunist trebuie să se înscrie în centrul preocupărilor acestei instituții”, a declarat Daniel Șandru, noul președinte al IICCMER la învestirea în funcție.

În acești 4 ani, Institutul nu a dus în fața instanței niciun „responsabil comunist”, iar în martie 2027 expiră mandatul președintelui.

De menționat că pentru acest Institut, USR nu a cerut desființarea pentru economisirea banului public, așa cum a făcut-o pentru Institutul Levant, condus de fostul președinte al României, Emil Constantinescu.