George Simion, președintele AUR, a acuzat Guvernul că încearcă să acopere lipsa forţei de muncă prin aducerea anuală a zeci de mii de angajaţi din afara Uniunii Europene, în loc să stimuleze întoarcerea românilor din diaspora şi să crească salariile din economie.

Într-o conferinţă susţinută sâmbătă, liderul AUR a criticat politica privind contingentul de muncitori străini şi a susţinut că autorităţile folosesc această soluţie în locul unor măsuri care să repare dezechilibrele de pe piaţa muncii.

„Din 2020, guvernele României au deschis ușa pentru zeci de mii de muncitori străini în fiecare an. În 2026, România are o cotă de 90.000 până la 100.000 de muncitori din afara UE.

De ce o țară care a pierdut milioane din propriii săi oameni importă muncitori din afara Europei?”, a spus George Simion.

„În loc să mărească salariile, importă muncitori dispuși să accepte ceea ce mulți români nu mai pot accepta. În loc să reconstruiască economia românească pentru familiile românești, ei tratează migrația ca pe o scurtătură pentru o piață a muncii disfuncțională. Aceasta nu este o strategie națională serioasă. Este lene socială deghizată în pragmatism economic”, a declarat George Simion.

Preşedintele AUR a susţinut că problema deficitului de personal nu poate fi rezolvată printr-un apel constant la forţă de muncă din afara spaţiului comunitar, avertizând că o astfel de abordare nu tratează cauzele reale ale dezechilibrelor din economie.

În acelaşi timp, George Simion a invocat situaţia din statele vest-europene, despre care a spus că arată consecinţele unor politici greşite în materie de migraţie.

„Când ne uităm spre Europa de Vest, vedem ce se întâmplă atunci când liderii politici pierd controlul timp de decenii. Vedem o insecuritate în creștere, fragmentare socială și guverne care nu mai sunt capabile să vorbească deschis despre cauzele acestor tensiuni. În loc să își asume eșecul, cenzurează dezbaterea și restricționează libertatea de exprimare”, a mai susținut liderul AUR.