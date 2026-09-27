Cargoul Fundulea a fost o navă românească din Flota navală a României, NAVROM. A fost construită în 1980 la Șantierul Naval Galați. A avut numărul de șantier 683. Avea o capacitate de 8850 TDW (Tone Dead Weight). Destinul navei avea să fie marcat de Războiul dintre Iran și Irak, izbucnit în 22 septembrie 1980 și încheiat în 20 august 1988.

Cargoul Fundulea era în noiembrie 1987, în marș, între Italia și Kuweit. Echipajul avea 30 membri. Transporta praf de marmură în cele 4 magazii ale sale. Comandantul navei românești era căpitanul Radu Lupu. Pe 23 noiembrie 1987, Fundulea tranzita prin strâmtoarea Ormuz. O navă militară iraniană s-a apropiat și a inițiat abordarea radio.

Echipajul românesc a răspuns exact. Nava era românească, pavilion românesc, transporta praf de marmură. Nava iraniană a inițiat procedura de retragere. Inexplicabil însă, a urmat un tir de rachete. Au fost trase 8 din cele 12 proiectile pe care nava iraniană le avea la bord. A fost afectat „castelul” navei. Acolo era puntea de comandă, erau spațiile unde ecbipajul avea cabinele.

Comandantul a fost grav rănit. Nava a fost grav avariată, afectată de incendiu, racheta fiind de tip bombă cu napalm. Comandantul a fost transferat în Dubai, apoi în Elveția. A decedat ca urmare a rănilor grave. A stat în spital circa 3 luni de la momentul atacului asupra navei. Avea 47 ani. Au mai fost răniți un timonier care se odihnea după ce ieșise din cart și bucătarul navei.

Cargoul Fundulea a fost salvat prin stingerea incendiului și a fost remorcat într-un port din Sarjah, Emiratele Arabe Unite. Conducerea NAVROM a luat decizia ca nava să fie vândută unor indieni și să fie tăiată. Numai că negocierile cu indienii au eșuat. Atunci, NAVROM a decis să trimită Remorcherul românesc „Hercules”. Acesta urma să aducă la remorcă nava într-un port românesc pentru reparații. Marinarii au fost repatriați după ce au primit îngrijiri medicale, pe 31 decembrie 1987.

Misiunea a fost încununată de succes în 1988. Până în primăvara anului 1989, cargoul Fundulea a fost reparat și a reintrat în activitate. Costul de reparație a fost de 2 milioane dolari americani. Comuniștii români nu au menționat nimic despre incident. Se știa prietenia lui Ceaușescu atât cu Irak cât și cu Iran, cele două părți beligerante.

Cargoul Fundulea a avut o lungime de 130,79 m, lățimea de 17,70 m, iar pescajul avea 8,10 m. Nava a fost în folosință până în ianuarie 2000. A fost vândută succesiv până a ajuns la firma Cosena SRL. Din 1992, s-a numit „Attila K” iar din 1996, până la casare. s-a numit „Simona”.