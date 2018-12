ÎNTÂLNIREA MARINARILOR de pe NAVA Fundulea, BOMBARDATĂ de iranieni. REVEDERE, după trei decenii de la tragedie, cu VĂDUVA comandantului

Sfârșitul anului este pentru foștii membri ai echipajului navei Fundulea perioada în care îi încearcă, invariabil, sentimente intense. Pe lângă bucuria sărbătorilor de iarnă, marinarii îi mulțumesc Domnului că au supraviețuit atacului terorist, din urmă cu peste 30 de ani, din strâmtoarea Hurmuz. Pe fondul conflictului între Irak și Iran, nava Fundulea a fost atunci bombardată cu 10 rachete cu napalm de către o navă paramilitară iraniană.





Foștii marinari de pe "Fundulea" și-au făcut un obicei din a se revedea în această perioadă a anului. Mulți dintre ei sunt încă pe mare, nu pot veni toți la întâlnirea anuală, convocată cu încăpățânare de ofițerul mecanic Dacian Botta, dar câțiva tot apar. Vin cu soțiile. “Și atâta timp cât mă țin bateriile o să îi chem în fiecare an ca să ne vedem. Discutând între noi, amintirile de atunci se împrospătează și vin imagini tot timpul din partea cealaltă către tine, ca un flash back”, spune ofițerul. Nu au cum să uite momentul cumplit în care au fost atacați, fiind loviți în plin de rachetele cu napalm, care au distrus și incendiat nava. Comandantul navei și-a pierdut viața, alți doi marinari au suferit arsuri grave, ceilalți au fost ciuruiți de schije pe care, unii dintre ei, le poartă și acum în corp. “Suntem niște supraviețuitori. Am trecut al treilea botez, Botezul Focului”, spune, râzând, Dacian Botta. Se știe că după botezul de la naștere, marinarii trec, obligat, la primul lor voiaj, prin Botezul Mării. La întâlnirea din acest an, organizată la un restaurant de pe malul portului Constanța, domnul Botta a reușit, după încercări de ani de zile, să o găsească și să o aducă, pentru prima dată, pe Elena Lupu, văduva comandantului navei Fundulea.

Atacul a avut loc în data de 23 noiembrie 1987 în timp ce cargoul Fundulea, cu 30 de membri în echipaj, care transporta marmură, din Italia spre Kuweit, tranzita strâmtoarea Hurmuz, situată între Golful Persic și Golful Oman. Trecuse de primul filtru, o navă iraniană militară căreia i s-au raportat, prin radio, date despre marfă și destinație. A fost lăsată să treacă. Trei ore mai târziu nava Fundulea a fost interpelată de o altă navă iraniană, fără însemne militare și fără pavilion, care i-a somat pe români să oprească motoarele. După trei sferturi de oră, timp în care comandantul Radu Lupu le-a explicat în limba engleză, pe care se făceau că nu o pricep, despre mărfă și destinație, spunând explicit că este Kuweit, nava a simulat plecare. După câteva minute însă a făcut o întoarcere bruscă și a lansat, rapid, spre Fundulea, 10 rachete cu napalm, nouă dintre proiectile lovind cabina de comandă și corpul navei. Comandantul Radu Lupu, ofițerul de punte Gheorghe Foriș și bucătarul Șaban Ibis au suferit răni grave. Comandantul a murit, trei luni mai târziu.

Nava Fundulea era supusă atacului terorist din strâmtoarea Hurmuz exact când Nicolae Ceaușescu era în Egipt, într-o vizită oficială, fiind perceput ca mediator pentru pacea în Orientul Mijlociu. “A fost pur și simplu o conjunctură politică, din cauza regimului. La vremea respectivă Ceaușescu a împrumutat Egiptului câteva milioane de dolari cu ideea de ajutor, bani care au fost folosiți pentru înarmare, și au fost transferați, toată lumea cunoștea, către Irak. În contextul războiului Iran-Irak, la vremea respectivă, fiind cunoscute foarte bine scopurile acestui împrumut, atunci iranienii au acționat prompt. Prima navă românească apărută în zonă a fost un avertisment pentru Ceaușescu. Noi ne-am nimerit acolo. A fost karma noastră”, spune, acum, fără vreo reținere, ofițer șef mecanic al cargoului, Dumitru Delicote. El precizează că, inițial, nava cărase armament din România spre Egipt și, după descărcare, navigaseră spre Italia de unde au încărcat marmură de Carrara pentru Kuweit. În strâmtoarea Hurmuz au fost astfel țintele atacului terorist iranian.

A MURIT! Vestea care a zguduit Capitala, in aceasta dimineata

Pagina 1 din 2 12