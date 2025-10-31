ANAF cere plata urgentă a datoriilor de la companiile de stat. Restanțele depășesc nouă miliarde de lei

Aproape 250 de companii de stat din România figurează cu datorii uriașe labugetul de stat, potrivit listei publicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). La data de 30 octombrie 2025, restanțele totale depășeau 9,4 miliarde de lei (aproximativ 1,8 miliarde de euro), iar instituția fiscală cere plata urgentă a acestor sume. Lista ANAF include 249 de companii și regii cu capital integral sau majoritar de stat care nu și-au achitat obligațiile fiscale scadente la 30 septembrie 2025. Autoritatea fiscală avertizează că urmează o campanie amplă de notificare a datornicilor și, în caz de neplată, vor fi aplicate măsuri de executare silită.

Pentru a stimula conformarea la plată, ANAF va transmite, în prima parte a lunii noiembrie, notificări oficiale către toate companiile de stat care figurează cu restanțe. Scopul acestor notificări este de a:

Instituția avertizează însă că, în lipsa plății până la sfârșitul lunii noiembrie, vor fi declanșate procedurile de executare silită, pentru recuperarea sumelor restante.

Conform datelor publicate de ANAF, cele mai mari restanțe aparțin următoarelor cinci entități economice:

Societatea Națională a Căilor Ferate Române (CFR SA) – 674.864.436 lei CFR Marfă – 432.990.195 lei Complexul Energetic Hunedoara – 312.368.780 lei Rafinăria Dărmănești – 248.679.221 lei Network Press Concept SA (fosta Rodipet) – 197.456.236 lei

Premierul Ilie Bolojan a reacționat, amintind că transparența este esențială și că toate companiile de stat și instituțiile publice vor fi obligate să respecte aceleași reguli ca orice contribuabil.

„Vor primi notificări toți. Primării, spitale și așa mai departe, care până acum se considerau scutite de a respecta legea. De ce? Pentru că Guvernul nu-și bugeta ultimele luni ale anului, crea presiune pe salarii – ‘nu avem bani de salarii’ – și venea cu o hotărâre prin care le dădea bani. Or, este anormal ca cei care fac asta, an de an, să fie finanțați. Acum au fost notificați, aceste date sunt publice”, a declarat premierul, la Radio România Actualități.

Bolojan a adăugat că executivul nu va mai aproba bugetele companiilor de stat aflate pe pierdere, decât dacă prezintă planuri clare de redresare.

„Nu am mai aprobat în Guvern bugetele lor de când sunt premier, acolo unde au avut pierdere, decât cu planuri de recuperare”, a subliniat șeful Guvernului.

Publicarea acestor liste face parte dintr-un amplu proces de curățare a arieratelor din sistemul companiilor de stat, una dintre cele mai mari probleme fiscale și bugetare ale României din ultimii ani.