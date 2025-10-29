Dascălii continuă protestele față de măsurile lui Bolojan. Sindicaliștii amenință cu greva generală

Profesorii continuă protestele împotriva măsurilor de austeritate adoptate de Guvern, însă de această dată nu vor fi singuri. Alte confederații sindicale se alătură manifestațiilor, susținând că măsurile luate recent afectează toate domeniile profesionale.

Profesorii cer anularea Legii 141, care prevede măsurile de austeritate pentru sistemul de învățământ. În plus, ei cer demisia ministrului Educației. Sindicaliștii iau în calcul declanșarea unei greve generale în educație și anunță că va fi organizat un referendum național pe această temă.

„Spunem un nu hotărât austerității și vrem unitate între toate categoriile socio-profesionale, atât din mediul privat, cât și din mediul bugetar. Guvernul a încercat să le dezbine, dar de fiecare dată când a crescut TVA sau au explodat prețurile la utilități și hrană, toți cetățenii au fost afectați în egală măsură. Vremea pichetărilor a trecut.(…) Mesajul nostru este clar, iar pasul următor este referendumul pentru greva generală”, a declarat președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, pentru Adevărul.

Pe pagina de Facebook a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) au fost publicate imagini cu manifestațiile din stradă

Miercuri, patru confederații sindicale iau parte la protestul din fața Guvernului. Este vorba despre Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, CNSLR-Frăția și Confederația Sindicală Națională Meridian.

Sindicaliștii cer abrogarea măsurilor de austeritate și oprirea privatizării companiilor de stat. De asemenea, aceștia solicită stabilirea unui salariu minim și a unor pensii decente. În plus, printre revendicări se numără organizarea unui referendum pentru noua Lege a apărării, consolidarea sectorului silvic și soluționarea problemelor din sistemul de sănătate și asistență socială.

Daniel David a afirmat că protestele organizate de profesori sunt justificate și fac parte din atribuțiile sindicatelor. Totuși, oficialul a criticat mesajele transmise în ultimele luni și a subliniat că măsurile de austeritate nu au fost adoptate de el. În acest context, David consideră inutile cererile legate de demisia sa.

„Sindicatele au misiunea lor de a protesta și fac bine, dar cred că au făcut două mari greșeli. O greșeală se leagă de modul în care au protestat. Supărările sunt de înțeles, dar conținuturile spuse nu au arătat societății o imagine a profesorului așa cum trebuie să fie și ne-am făcut rău cu asta. Și doi, cred că s-au grăbit să ceară demisii. Ei știu că aceste măsuri nu sunt luate de ministru, sunt luate în coaliție”, a arătat el.

Miercuri dimineață, jandarmii din Piața Victoriei au identificat mai multe persoane care intenționau să participe la protest, deși nu erau membri ai niciunui sindicat. În urma controlului corporal preventiv, oamenii legii au descoperit că unul dintre bărbați avea asupra sa un cuțit tip briceag și o unealtă multifuncțională cu lamă. Acesta a fost condus la secția de Poliție pentru continuarea cercetărilor și stabilirea măsurilor legale.