Oțelul Galați, victorie la Hermannstadt, scor 3-1. Echipa lui Balint e în zona de play-off

Oțelul Galați a câștigat, azi, cu scorul de 3-1 confruntarea din deplasare, cu Hermannstadt, din runda a 15-a a campionatului intern. Un meci dezechilibrat, chiar d ela început, după ce jucătorul gazdelor, Vahid Selimovici, a fost eliminat în minutul 13. Paradoxal, sibienii nu au acuzat șocul și au marcat câteva secunde mai târziu, prin Antreas Karo. Dar, oaspeții au revenit și au punctat de trei ori:linho (39), Andrezinho (57), Conrado (71 din penalty).

Un succes care îi consolidează Oțelului locul al 6-lea, ultimul al play-off-ului, cu 22 de puncte. Sibienii sunt pe poziția a 15-a cu 10 puncte.FC

Cei de la Hermannstadt au suferit a cincea înfrângere consecutivă în campionat. De partea cealaltă, Oţelul a reuşit a doua sa victorie consecutivă în deplasare.

Au marcat: Antreas Karo (14), respectiv Paulinho (39), Andrezinho (57), Conrado (71 - penalty). Cartonaş roşu: Vahid Selimovic (FC Hermannstadt, 13). Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iaşi); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Mihai Motan (Târgovişte) Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova) Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF.

„Mă bucur că ne-am îndeplinit obiectivul și bifăm aceste 3 puncte foarte importante. Se joacă până la finalul sezonului regulat. Am început foarte bine, am avut ocazii, dar apoi a urmat acel moment psihologic, cu eliminarea celor de la Hermannstadt și golul marcat tot de ei. Avem aceste probleme pe fazele fixe”, a spus Laszlo Balint, tehnicianul Oțelului conform Digi Sport.

„Cred că am controlat jocul cu autoritate, dar în superioritate. Echipa a dat dovadă de maturitate, am făcut ce a trebuit să facem și am gestionat și acele răbufniri de presiune ale gazdelor. Au încercat câteva contraatacuri, dar am făcut ce trebuia.

Mi-am asumat această reconstrucție. Raportul calitate preț al jucătorilor sau al pretențiilor financiare este foarte bun, se demonstrează că au și caracter. Ne descurcăm să gestionăm momente dificile. Dacă nu reușești să fi concentrat, e greu. Majoritatea echipelor au capacitatea să pună presiune și vedem surprize de la etapă la etapă”, a mai precizat antrenorul.