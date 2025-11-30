Final de noiembrie ploios. Început de decembrie cu lapoviță, ninsoare și temperaturi peste medie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru duminică, 1 decembrie, anunțând ploi moderate în nordul Dobrogei și în cea mai mare parte a Moldovei, precum și lapoviță și ninsoare la munte, în special în Carpații Orientali. Meteorologii au precizat că un singur județ, Tulcea, rămâne sub atenționare cod galben de ploi.

Până la ora 20.00, precipitațiile vor fi moderate cantitativ, cu acumulări estimate între 10 și 15 l/mp, iar izolat se pot înregistra cantități de peste 25-30 l/mp. Județul Tulcea se află sub cod galben până la ora 16.00, cu precipitații însemnate cantitativ, de 25-40 l/mp.

Meteorologii avertizează că ploile pot duce la creșterea scurgerilor pe versanți și la apariția unor bălți și alunecări de teren în zonele predispuse. „Recomandăm prudență maximă șoferilor și persoanelor care se află în aer liber, mai ales în județele aflate sub cod galben”, a transmis ANM.

La altitudini de peste 1.500 m, în Carpații Orientali, vor fi precipitații mixte, lapoviță și ninsoare, cu depunere de 5…10 cm de zăpadă. Stratul de zăpadă poate afecta vizibilitatea și stabilitatea carosabilului, astfel că meteorologii recomandă echiparea corespunzătoare a autovehiculelor și evitarea deplasărilor neesențiale.

ANM a publicat și prognoza pentru perioada 1-22 decembrie, estimând temperaturi medii ușor peste normal și variații în regimul precipitațiilor:

1-8 decembrie. Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, în special în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile.

8-15 decembrie. Temperatura medie a aerului va fi ușor peste normal în întreaga țară. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul teritoriului apropiat de cel normal.

15-22 decembrie. Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în regiunile extracarpatice și ușor deficitare în rest.