Vremea

Final de noiembrie ploios. Început de decembrie cu lapoviță, ninsoare și temperaturi peste medie

Comentează știrea
Final de noiembrie ploios. Început de decembrie cu lapoviță, ninsoare și temperaturi peste mediePloaie. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru duminică, 1 decembrie, anunțând ploi moderate în nordul Dobrogei și în cea mai mare parte a Moldovei, precum și lapoviță și ninsoare la munte, în special în Carpații Orientali. Meteorologii au precizat că un singur județ, Tulcea,  rămâne sub atenționare cod galben de ploi.

Ploi moderate în Dobrogea și Moldova

Până la ora 20.00, precipitațiile vor fi moderate cantitativ, cu acumulări estimate între 10 și 15 l/mp, iar izolat se pot înregistra cantități de peste 25-30 l/mp. Județul Tulcea se află sub cod galben până la ora 16.00, cu precipitații însemnate cantitativ, de 25-40 l/mp.

Meteorologii avertizează că ploile pot duce la creșterea scurgerilor pe versanți și la apariția unor bălți și alunecări de teren în zonele predispuse. „Recomandăm prudență maximă șoferilor și persoanelor care se află în aer liber, mai ales în județele aflate sub cod galben”, a transmis ANM.

Lapoviță și ninsoare la munte

Ninsoare

Sursa foto: Arhiva EVZ

La altitudini de peste 1.500 m, în Carpații Orientali, vor fi precipitații mixte, lapoviță și ninsoare, cu depunere de 5…10 cm de zăpadă. Stratul de zăpadă poate afecta vizibilitatea și stabilitatea carosabilului, astfel că meteorologii recomandă echiparea corespunzătoare a autovehiculelor și evitarea deplasărilor neesențiale.

Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri
Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri

Prognoza ANM pe următoarele săptămâni

ANM a publicat și prognoza pentru perioada 1-22 decembrie, estimând temperaturi medii ușor peste normal și variații în regimul precipitațiilor:

1-8 decembrie. Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, în special în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile.

8-15 decembrie. Temperatura medie a aerului va fi ușor peste normal în întreaga țară. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul teritoriului apropiat de cel normal.

15-22 decembrie. Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în regiunile extracarpatice și ușor deficitare în rest.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:57 - Peste 240 de femei reclamă același funcționar. Detalii șocante din interviurile-capcană
13:55 - Grecia, țara cu cea mai mare activitate seismică din Europa
13:45 - Anca Alexandrescu, acuzată că urmează pașii lui Georgescu. Zero cheltuieli în campanie
13:37 - Sfântul Andrei și Dobrogea. De la Evanghelie la Jan Dinu
13:30 - O țară tot mai mică. Cum va arăta România în 2080. Raport INS
13:17 - Dispariția ouălor din magazine. Codul 3 declanșează primele scumpiri

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale