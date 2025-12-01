„Fără nicio îndoială, Regina Angliei este încă aici”. Declarația bizară a lui Sarah Ferguson care a uimit Casa Regală

Sarah Ferguson, Ducesa de York, cunoscută publicului drept „Fergie”, a revenit în atenția presei internaționale cu o serie de declarații care au stârnit deopotrivă amuzament, îngrijorare și fascinație.

Într-un interviu recent acordat presei britanice, fosta soție a Prințului Andrew a făcut dezvăluiri stranii despre viața la Royal Lodge, reședința pe care o împarte cu fostul său soț, susținând că spiritul regretatei Regine Elisabeta a II-a este o prezență activă și constantă în casă.

Declarația care a ridicat cele mai multe semne de întrebare vizează comportamentul celor doi câini regali, rasă corgi, Sandy și Muick, pe care Ducesa i-a adoptat după moartea suveranei în septembrie 2022. Fergie susține că patrupedele interacționează frecvent cu „ceva nevăzut”, pe care ea îl identifică fără ezitare ca fiind fantoma fostei sale soacre.

„Sunt momente în care, pur și simplu, se opresc din joacă și încep să latre la nimic. Se uită fix într-un colț al camerei sau pe hol, unde nu este nimeni, și dau din coadă entuziasmați. Eu știu atunci că Regina este acolo. Le vorbește, iar ei o simt. Fără nicio îndoială, ea este încă aici, cu noi”, a declarat Sarah Ferguson.

Ducesa a continuat descrierea cu detalii care frizează paranormalul, explicând că simte adesea o prezență reconfortantă în vechile încăperi ale reședinței de lângă Castelul Windsor. „Nu este nimic înfricoșător. Este o energie maternă, protectoare. Simt că ne supraveghează și că se asigură că suntem bine, mai ales după tot ce s-a întâmplat în ultimii ani”, a adăugat aceasta, făcând o aluzie subtilă la scandalurile în care a fost implicat Prințul Andrew și la propriile sale probleme de sănătate.

Declarațiile Ducesei au fost primite cu rezerve de comentatorii regali, care văd în aceste ieșiri publice o nouă dovadă a excentricității bine-cunoscute a lui Fergie. Totuși, psihologii citați de tabloidele britanice sugerează că astfel de manifestări pot fi o formă de procesare a doliului, mai ales având în vedere relația complexă, dar apropiată, pe care Sarah a avut-o cu Regina Elisabeta. Deși a divorțat de fiul acesteia în 1996, Fergie a numit-o adesea pe Regină „cea mai mare idola a sa” și „o a doua mamă”.

Nu este prima dată când Ducesa de York face afirmații care ies din tipare. Recent, după ce a învins cancerul de sân și a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele, Sarah a vorbit despre o „trezire spirituală” și despre modul în care aceste încercări i-au ascuțit simțurile și intuiția.

Deși Casa Regală nu comentează oficial viața privată a membrilor săi, surse apropiate Palatului susțin că Regele Charles al III-lea privește cu o oarecare indulgență, dar și cu distanțare, ieșirile fostei sale cumnate. „Atât timp cât are grijă de câini și nu provoacă scandaluri politice, Regele este dispus să treacă cu vederea poveștile despre fantome. Totuși, există o temere că astfel de declarații diluează solemnitatea moștenirii Reginei”, a precizat o sursă pentru presa de scandal.

Până una-alta, Sarah Ferguson rămâne o figură polarizantă: pentru unii, o femeie caldă și spirituală care păstrează vie memoria Reginei; pentru alții, o prezență bizară care caută atenție folosindu-se de numele Windsor.

Cert este că, la Royal Lodge, liniștea este spartă nu doar de lătratul corgilor, ci și de convingerea Ducesei că nu locuiește singură, ci alături de cea mai faimoasă regină a secolului XX, scrie presa britanică.