Fosta iubită a unui aristocrat britanic despre fostul Prinț Andrew: ignorant și arogant

Vedeta britanică de televiziune Susannah Constantine, cunoscută pentru relația sa cu David Armstrong-Jones, fiul Prințesei Margaret, a făcut declarații critice la adresa fostului Duc de York, Andrew Mountbatten-Windsor, în timpul unui nou episod al podcastului „Spooning With Mark Wogan”, potrivit publicației Marie Clair.

Constantine a discutat despre experiențele sale în cercul Familiei Regale și despre percepția sa asupra comportamentului membrilor acesteia.

Constantine a relatat că a avut o relație de șase ani cu al doilea Earl of Snowdon, cu care menține în continuare legătura. În timpul discuției cu gazda Mark Wogan, vedeta a menționat că a petrecut o perioadă scurtă de timp în preajma lui Andrew Mountbatten-Windsor.

Când Wogan a întrebat dacă fostul duce este „neînțeles”, Constantine a răspuns fără rezerve:

„În opinia mea, este o persoană ignorantă, cu simțul exagerat al drepturilor, care crede că lumea îi datorează un serviciu și că este deasupra legii, deasupra reconcilierii. Pentru mine, acel sentiment de îndreptățire este cel mai grav defect al unui om. Așa că da, nu sunt fan.”

Vedeta a adăugat și o observație legată de performanțele lui Andrew:

„Doamne, doar Dumnezeu știe cum a reușit să obțină licența de elicopter, pentru că asta este dificil,” explicând că fiul ei se află în Marina Regală și că știe cât de greu este să accesezi astfel de programe.

Constantine a recunoscut că, deși apreciază anumite aspecte ale vieții regale, circumstanțele în care a crescut Prințul Andrew nu trebuie să fi fost ușoare:

„Situația lui de a crește cu un astfel de fundal trebuie să fie foarte, foarte dificilă. Nu ai un scop propriu ales. Cineva ca el se naște cu o avere imensă, cu privilegii imense, unde îți îndeplinești visele?”

Discuția a inclus și aprecieri pentru fiicele lui Andrew, Prințesele Beatrice și Eugenie. Atât gazda podcastului, cât și Constantine au fost de acord că ambele sunt „oameni sensibili, drăguți, fermecători”.

Constantine a subliniat rolul părinților în educația lor:

„Pentru ca fetele să fie așa, trebuie să existe elemente fantastice în comportamentul părinților, pentru că au făcut o treabă foarte bună crescându-și fiicele.”