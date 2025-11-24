Împăcarea lui Harry cu Familia Regală, pusă în pericol de ideile lui Meghan

Meghan Markle și Prințul Harry obișnuiau să își petreacă Ziua Recunoștinței în intimitate, departe de atenția publicului, însă în acest an situația ar putea fi diferită. Brandul de lifestyle al ducesei ar putea transforma sărbătoarea într-o oportunitate de promovare. Pauline Maclaran, specialistă în cercetare de consum și comentatoare pe teme regale, afirmă că ambițiile comerciale ale actriței ar putea afecta eforturile lui Harry de a-și reconstrui relația cu regele Charles.

Potrivit acesteia, Meghan a ales să expună tot mai multe detalii din intimitatea familiei.

„Se pare că Meghan a început să împărtășească mai mult din viața lor privată și este posibil să includă în postările de pe Instagram momente de la sărbătorile de Ziua Recunoștinței,” a spus Maclaran, conform Express.co.uk.

Pauline Maclaran a explicat riscurile pe care le poate aduce expunerea ducesei pe rețelele sociale

„Se pare că Harry încearcă să nu creeze tensiuni cu familia. Probabil și-ar dori să-și vadă tatăl mai des și este atent la modul în care comportamentul său poate afecta relația cu Regele”, a adăugat ea.

Conform informațiilor vehiculate în ultimele săptămâni, prințul William este tot mai deschis către ideea reintegrării lui Harry în familia regală, ceea ce pune presiune mai multă presiune pe relația acestuia cu Meghan. Fiind conștient de această situație delicată, Harry își alege cu mare atenție cuvintele atunci când vorbește despre familie.

Chiar dacă Harry nu a putut controla apariția neașteptată a unor fotografii cu el și Meghan, există aspecte pe care le poate gestiona. Totuși, activitatea ducesei de pe Instagram ar putea reprezenta un impediment în acest sens, mai spune Pauline Maclaran.

Potrivit acesteia, Meghan ar trebui să fie precaută atunci când își expune viața de familie pe rețelele de socializare. Pauline Maclaran susține că actrița depune mari eforturi să își promoveze afacerea în această perioadă.

„Există, desigur, cutii cadou cu gemuri pe site-ul ei și mențiuni despre ‘sezonul sărbătorilor’, dar mai degrabă în contextul Crăciunului decât al Zilei Recunoștinței. Cred că își rezervă majoritatea eforturilor pentru comerțul de Crăciun, ceea ce are sens, având în vedere că este perioada principală de oferire a cadourilor. Produsele ei sunt ideale pentru cadouri!”, a spus ea.

Comentatoarea pe teme regale adaugă că Meghan ar face un pas greșit dacă și-ar promova produsele „prea mult” de Ziua Recunoștinței.

„Având în vedere gama sa de produse, mult mai potrivită pentru cadouri, ar fi o greșeală să le promoveze prea mult de Ziua Recunoștinței, având în vedere apropierea Crăciunului și riscul de a-i obosi de consumatori”, a încheiat Pauline Maclaran.