Meghan Markle o comite din nou. Moment „spectaculos” la un eveniment privat

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a apărut recent pe coperta Harper’s Bazaar și într-un material amplu care explorează activitățile și proiectele sale după retragerea din familia regală britanică.

Interviul oferă detalii despre felul în care Markle gestionează viața personală și profesională în Statele Unite, precum și despre perspectivele sale asupra rolului de mamă și de figură publică.

Articolul descrie o scenă petrecută într-o locuință din Upper East Side, a unui prieten apropiat al Ducesei, unde Markle este anunțată cu titlul complet de către managerul casei:

Această situație, conform articolului, subliniază atenția acordată titlurilor și formalităților în viața de zi cu zi a Ducesei.

În interviul pentru Harper’s Bazaar, Markle a vorbit despre modul în care își definește propria carieră și identitate:

„Nu îmi plac lucrurile care par prea realizate. Dacă frământ prea mult aluatul, nu va crește.”

Revista notează că Ducesa se consideră implicată în cauze umanitare, feminism și inițiative proprii, subliniind dorința sa de a-și scrie propriul capitol:

„Este momentul meu să îmi definesc propria poveste.”

Markle a participat recent la diverse evenimente, inclusiv la ziua de naștere a lui Kris Jenner. În interviu, ea a explicat importanța prezenței sale și a reprezentanților săi pentru a se asigura că declarațiile sale sunt transmise corect:

„Nu știu cum o femeie nu ar putea să se transforme într-o prințesă, mai ales la acea vârstă.”

După retragerea din familia regală, Meghan Markle a lansat mai multe proiecte personale.

Printre acestea se numără brandul de lifestyle „As Ever”, cu produse precum gemuri și lumânări parfumate, precum și seria Netflix „With Love, Meghan”. În interviu, Ducesa a comentat asupra experiențelor sale și lecțiilor învățate:

„Învăț să nu fac aceeași greșeală din nou. Dacă totul merge perfect, nu înveți nimic.”

Markle a discutat și despre modul în care își educă copiii, subliniind importanța curajului și a valorilor morale:

„Sper că ei vor înțelege valoarea curajului. L-au văzut atunci când gemul era doar o oală pe foc, care fierbea.”