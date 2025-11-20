Cum și-au împărțit Harry și Meghan rolurile pentru a face rost de bani

Prințul Harry și Meghan Markle par să adopte o strategie distinctă pentru gestionarea priorităților lor: Ducele se concentrează pe relațiile de familie, în timp ce Ducesa își dezvoltă identitatea profesională.

Această abordare vine într-un moment în care, potrivit mai multor rapoarte, Prințul William ar accelera planurile pentru a-l readuce pe Harry în Marea Britanie.

Conform unor experți, Harry și Meghan ar urma o „separare profesională” — adică fiecare își asumă roluri diferite, dar complementare, pentru a-și întări imaginea ca indivizi, nu doar ca pereche.

În acest context, Harry pare să pună un accent ridicat pe activitățile filantropice. Potrivit unei surse citate de Fox News, „ducele pare concentrat pe munca lui de patronaj,” iar Meghan este implicată în proiecte antreprenoriale și comerciale.

Pe de altă parte, Ducele de Sussex și-a exprimat dorința de reconciliere cu familia regală britanică. Într-un interviu pentru BBC, el a spus:

„Mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea. Nu are rost să mai continuăm să ne certăm, viața este prețioasă.”

În același timp, el a declarat că nu este sigur când și dacă va putea aduce înapoi în Marea Britanie soția și copiii, menționând probleme legate de securitate.

Strategia ar putea fi legată și de angajamentul lor public comun. După o perioadă în care au apărut separat la evenimente, cuplul ar putea reveni la apariții comune, potrivit unei surse citate de Marie Claire: „cuplul va participa împreună la mai multe evenimente în lunile următoare.”

De exemplu, este planificată prezența ambilor la ceremonia de deschidere a Invictus Games, competiție pe care Harry a fondat-o.

Într-un interviu recent pentru The Guardian, Harry a dezvăluit un sfat important pe care l‑a primit de la Meghan:

„Doar rămâi la adevăr. Este lucrul la care mă întorc întotdeauna. Mereu.”

El a adăugat că pentru el „nu e vorba de răzbunare, ci de responsabilitate”:

„Nu poți avea reconciliere înainte de a avea adevărul.”

Această linie de comunicare reflectă, potrivit lui Harry, o conștiință clară și dorința de a remedia greșelile din trecut, în loc să le ignore.

Nu toți specialiștii văd această strategie drept simplă reconciliere. Există voci care susțin că Harry încearcă să se detașeze de cariera Me­ghanei, în timp ce ea continuă să-și construiască brandul.

Biograful Tom Bower a afirmat: „Harry s-a separat de Meghan, dar ea încă are nevoie de el.”

De asemenea, un analist royal citat de Fox News crede că familia regală rămâne reticentă în a oferi încredere deplină celor doi.