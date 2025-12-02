Cine este, de fapt, soția lui Valentin Ceaușescu. Povestea familiei Dună și legăturile discrete cu lumea bancară românească

Soția lui Valentin Ceaușescu este o prezență foarte discretă, dar provine dintr-o familie cu istorie în sistemul bancar românesc. Cine este, de fapt, Roxana Dună și ce rol a avut tatăl ei, Constantin Dună, în marile instituții financiare înainte și după 1989.

Valentin Ceaușescu a fost, poate dintodeauna, cel mai puțin vizibil dintre copiii lui Nicolae și Elena Ceaușescu. În timp ce numele familiei sale continuă să fie asociat cu istoria recentă a României, viața privată a lui Valentin s-a desfășurat în alt registru. Cu apariții rare și evitând expunerea publică, el formează de aproape trei decenii un cuplu cu Roxana Dună, femeia despre care există foarte puține informații în spațiul public.

Cei doi s-au căsătorit în anul 1995 și au împreună o fiică, Alexandra. Locuiesc într-o zonă liniștită de la periferia Bucureștiului și se feresc de aparițiile publice. Tocmai această discreție a făcut ca identitatea familiei Dună să rămână puțin cunoscută publicului larg. Ultima apariție notabilă a cuplului a avut loc la 19 noiembrie, la proiecția documentarului „Bölöni – legenda care ne leagă”, eveniment organizat la un cinematograf din Capitală.

Roxana Dună nu este persoană publică și nu a intrat niciodată în cercul mediatic asociat inevitabil cu numele Ceaușescu. Informațiile disponibile provin în principal din surse economice și articole de profil, care conturează portretul unei persoane educate, cu o carieră stabilă în mediul profesional și cu un profil public redus.

Ceea ce a atras atenția este însă originea ei. Roxana Dună este fiica lui Constantin Dună, personaj important în sistemul bancar românesc atât înainte de 1989, cât și în perioada de tranziție.

Tatăl soției lui Valentin Ceaușescu, Constantin Dună, a avut o carieră lungă în domeniul bancar, fiind implicat în gestionarea finanțelor unor instituții de top. Înainte de 1989, a lucrat în cadrul Băncii Române de Comerț Exterior (BRCE), instituția care administra fluxurile valutare ale statului și care avea un rol strategic în economia regimului comunist.

Potrivit informațiilor publicate de iAMSport și confirmate de surse economice din anii 1990, Constantin Dună a rămas în sistemul bancar și după Revoluție, participând la tranziția unor instituții financiare care s-au confruntat cu transformări majore în perioada post-comunistă. BRCE a devenit ulterior Bancorex, bancă implicată în mari scheme de finanțare ale statului român în anii ’90, perioadă în care multe cadre din sistemul vechi au continuat să activeze în noua structură.

Nu există detalii publice ample despre funcțiile exacte deținute de Constantin Dună după 1990, însă sursele economice ale vremii îl menționează ca fiind implicat în operațiuni financiare complexe, într-o perioadă marcată de instabilitate economică, de reforme bancare și de apariția controalelor asupra creditelor neperformante.

Valentin Ceaușescu și Roxana Dună au o căsnicie de aproape trei decenii și au construit o viață de familie departe de atenția publică. Deși numele Ceaușescu rămâne unul sensibil în spațiul public, cuplul a ales un drum diferit, exprimat prin absență mediatică și o viață privată bine protejată.

Valentin Ceaușescu, fizician de profesie, este cunoscut pentru activitatea sa în mediul academic și pentru faptul că, spre deosebire de alți membri ai familiei, nu s-a implicat în politică sau în viața publică după 1989.

Prima lui căsătorie, cu Iordana Borilă, fiica unui fost lider comunist, a durat între 1970 și 1987. Din acest mariaj a rezultat un fiu, Valentin-Daniel. Ulterior, în 1995, s-a căsătorit cu Roxana Dună, alături de care are o fiică, Alexandra.

În spațiul public au apărut, în ultimii ani, informații despre probleme medicale grave ale lui Valentin Ceaușescu. Potrivit relatărilor Mediafax, acesta s-ar confrunta cu recidiva unei afecțiuni severe pentru care a urmat tratament în urmă cu aproximativ 15 ani. Costurile ridicate ale tratamentului, estimate la 75 de milioane de lei vechi pentru o singură injecție, au generat situații dificile, tratamentul nefiind decontat prin sistemul asigurărilor de sănătate.

Conform aceleiași surse, Valentin Ceaușescu a solicitat sprijin Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale a Medicamentului, însă răspunsurile inițiale au fost negative. Ulterior, acesta a apelat la instanță, iar judecătorii au stabilit un termen pentru judecarea cererii. Până la soluționare, s-a decis ca medicamentul să îi fie furnizat gratuit.

Sursele citate menționează că medicamentul se află încă în faza studiilor clinice, ceea ce justifică reticența autorităților sanitare și explică procedurile suplimentare necesare pentru acordarea tratamentului.