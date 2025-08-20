Social Nepoata dictatorului Nicolae Ceaușescu, Alexandra, departe de trecutul controversat al familiei sale







Alexandra Ceaușescu, singura nepoată a fostului dictator Nicolae Ceaușescu, și-a construit o carieră diferită față de trecutul controversat al familiei. La 26 de ani, Alexandra Ceaușescu, fiica lui Valentin Ceaușescu, a ales să se dedice profesiei de arhitect și designer de interior. Deși numele său atrage atenția, tânăra nu vrea să fie asociată cu familia sa, preferând să fie cunoscută pentru munca sa.

Clienții săi tratează cu profesionalism colaborările, iar unii cred că asocierea cu numele Ceaușescu este doar o coincidență. Spre deosebire de alte persoane din familia Ceaușescu care au fost în lumina reflectoarelor, Alexandra a ales să păstreze discreția, concentrându-se doar pe munca sa de creație, informează romaniatv.net.

Alexandra Ceaușescu, fiica lui Valentin Ceaușescu și a Roxanei, soția sa, a ales o traiectorie profesională diferită față de figura publică a familiei din care provine. Valentin, în vârstă de 73 de ani, locuiește retras într-o vilă situată la periferia Bucureștiului, departe de ochii presei.

Spre deosebire de frații săi, Zoia și Nicu, care au avut un rol mai vizibil în perioada comunismului, Valentin a preferat discreția, o alegere pe care a transmis-o și copiilor săi.

Din acest motiv Alexandra s-a orientat spre domeniul designului interior, construindu-și astfel o carieră în afara scenei politice și a controverselor asociate numelui său de familie.

Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al fostului președinte Nicolae Ceaușescu a studiat la Școala Petru Groza. Ulterior, a urmat Facultatea de Fizică din București timp de doi ani, continuându-și pregătirea academică la prestigiosul Imperial College din Londra, pe care l-a absolvit.

În 1970, Valentin Ceaușescu s-a întors în România și a început să lucreze la Institutul de Fizică Atomică. Tot în acel an, pe 3 iulie, s-a căsătorit cu Iordana Borilă, fiica lui Petre Borilă și a Ecaterinei Abraham, o activistă comunistă de origine evreiască. Cei doi au avut un fiu, Daniel Valentin, născut în 1981. În 1988, cuplul a divorțat.

În 1995, Valentin Ceaușescu s-a recăsătorit și din această a doua căsătorie are o fiică, Alexandra, născută în 1996. Din 2016, Valentin Ceaușescu este pensionar și locuiește în București.

Alexandra este o absolventă a Școlii Centrale din București, unde a obținut rezultate remarcabile. La examenul de Bacalaureat din 2015, ea a înregistrat media 9,46. Ulterior, și-a continuat studiile la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, specializându-se în design interior.

După finalizarea facultății, Alexandra Ceaușescu a fondat împreună cu doi colegi un studio de arhitectură și design interior în București, companie care s-a evidențiat rapid prin proiecte premiate.

Printre realizările echipei conduse de Alexandra se numără reamenajarea unor hoteluri de lux în stil interbelic. Filosofia de lucru a tinerei, prezentată pe site-ul companiei, subliniază faptul că designul nu reprezintă doar aranjarea spațiului, ci o poveste originală exprimată prin atenția la detalii, funcționalitate și echilibru estetic.