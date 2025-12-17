Amenzi de până la 1 milion de lei pentru munca la negru, din 18 decembrie

Guvernul înăsprește sancțiunile aplicate angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată. Măsurile vor intra în vigoare începând din 18 decembrie 2025. Noua lege prevede majorarea consistentă a amenzilor pentru munca „la negru”, în încercarea de a combate un fenomen care continuă să producă pierderi importante bugetului de stat și să afecteze drepturile salariaților.

Până acum, legislația stabilea o sancțiune de 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată fără contract individual de muncă, cu un plafon maxim de 200.000 de lei pentru un angajator. Noua lege modifică radical acest regim, propunând un cuantum al amenzii cuprins între 40.000 de lei și 1 milion de lei.

„e) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), se sancționează cu amendă cuprinsă între 40.000 lei și 1.000.000 lei”, conform legii.

Prin comparație, Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii prevedea până în prezent că angajatorii care primesc la muncă persoane fără contract individual de muncă pot fi sancționați cu amendă „de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei”.

În expunerea de motive a proiectului legislativ, autoritățile au explicat faptul că utilizarea muncii nedeclarate are consecințe grave atât asupra bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale, cât și asupra drepturilor fundamentale ale angajaților.

„Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligațiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice, ţinând cont de necesitatea păstrării echilibrelor bugetare prin adoptarea de măsuri menite să limiteze creşterea cheltuielilor bugetare permanente impune adoptarea de măsuri în vederea stabilirii cadrului normativ privind înăsprirea regimului sancționator pentru angajatorii care utilizează muncă fără forme legale (muncă nedeclarată), în lipsa acestor măsuri se pot genera efecte negative, atât asupra bugetului de stat, cât și asupra bugetului asigurărilor sociale de stat precarizând locurile de muncă prin afectarea unor drepturi fundamentale ale salariaților (dreptul la munca, dreptul la șomaj etc)”, conform Expunerii de motive.

Munca nedeclarată rămâne o problemă majoră în România, fapt confirmat de rezultatele din luna septembrie ale controalelor efectuate de Inspecția Muncii. În doar câteva zile, inspectorii au descoperit sute de persoane care lucrau fără forme legale și au aplicat sancțiuni de ordinul milioanelor de lei.

În perioada 08–12 septembrie 2025, Inspecția Muncii a efectuat 2.055 de controale la nivel național, dintre care 1.160 în domeniul relațiilor de muncă și 895 în domeniul securității și sănătății în muncă. În urma verificărilor, au fost aplicate 1.279 de sancțiuni contravenționale, dintre care 432 de amenzi, în valoare totală de 3,484 milioane de lei. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au identificat 370 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Un caz deosebit de grav a fost descoperit la o fabrică de mobilă din județul Bihor, unde 295 de angajați, deși aveau contracte part-time, lucrau zilnic, fără protecție și fără respectarea drepturilor legale.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, inspectorii au aplicat 765 de sancțiuni, dintre care 182 de amenzi în valoare totală de 927.000 de lei și 583 de avertismente. De asemenea, în timpul controalelor au fost oprite trei echipamente neconforme, a fost sistată activitatea la un punct de lucru cu potențial exploziv și a fost suspendat un loc de muncă din cauza lipsei măsurilor de protecție la lucrul la înălțime.

Fenomenul nu este izolat la nivel național. În sectorul construcțiilor, doar în perioada 12–18 august 2025, 291 de persoane au fost identificate lucrând fără contract, iar angajatorii au fost sancționați cu amenzi totale de 7,4 milioane de lei. În județul Iași, între lunile iunie și august 2025, inspectorii au descoperit 162 de persoane care prestau muncă nedeclarată, iar 31 de angajatori au primit amenzi în valoare de 1,415 milioane de lei.

Estimările oficiale arată că aproximativ 21,7% din munca prestată în sectorul privat din România este nedeclarată, un nivel aproape dublu față de media Uniunii Europene, de 11,1%. Pe lângă încălcarea legislației, acest fenomen afectează grav drepturile angajaților, distorsionează concurența pe piața muncii și generează pierderi semnificative pentru bugetul public.