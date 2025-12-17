UE confirmă progresele Republicii Moldova pe calea aderării. Toate cele șase clustere de negocieri sunt pregătite pentru deschidere

Republica Moldova. Uniunea Europeană constată progrese importante ale Republicii Moldova în procesul de aderare și confirmă că toate cele șase clustere de negocieri sunt pregătite pentru a fi deschise. În același timp, Bruxellesul avertizează că ritmul reformelor, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției, trebuie menținut și consolidat prin rezultate concrete.

Evaluarea este inclusă în concluziile publicate de Președinția daneză a Consiliului UE, după reuniunea Consiliului Afaceri Generale, desfășurată pe 16 decembrie la Bruxelles.

„Consiliul salută faptul că Republica Moldova a finalizat cu succes procesul de screening și că toate cele șase clustere sunt pregătite pentru a fi deschise, în conformitate cu metodologia de extindere și cadrul de negociere”, se menționează în concluziile Consiliului UE.

Uniunea Europeană subliniază că avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene a avut loc într-un context extrem de complicat, marcat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, de atacuri hibride și de presiuni constante asupra securității energetice. În acest cadru, este evidențiată reziliența instituțională a statului și capacitatea autorităților de a continua reformele-cheie.

În concluziile sale, UE recunoaște votul democratic exprimat de cetățenii Republicii Moldova în favoarea integrării europene și apreciază eforturile autorităților de a organiza alegeri libere și corecte, în pofida tentativelor de dezinformare și a ingerințelor externe.

„Consiliul recunoaște eforturile continue ale autorităților moldovenești de a asigura un proces electoral liber și corect și reafirmă sprijinul pentru combaterea ingerințelor străine și a dezinformării”, se mai arată în document.

În domeniul statului de drept, Uniunea Europeană subliniază că reforma justiției rămâne o prioritate majoră. Consiliul încurajează continuarea evaluării judecătorilor și procurorilor, consolidarea independenței sistemului judiciar și obținerea unor rezultate concrete în combaterea corupției.

„Sunt necesare progrese suplimentare și rezultate tangibile în lupta împotriva corupției, în special în cazurile de corupție la nivel înalt”, notează Consiliul UE.

Uniunea Europeană salută, de asemenea, pașii făcuți de Republica Moldova pentru reducerea dependenței energetice și pentru dezvoltarea interconexiunilor regionale, menite să consolideze securitatea energetică. Pe plan economic, sunt remarcate progresele în direcția unei economii de piață funcționale, UE reafirmând sprijinul prin Planul de Creștere pentru Moldova, deja în curs de implementare.

Documentul evidențiază și beneficiile integrării treptate a Republicii Moldova în piața internă a UE, inclusiv aderarea la zona SEPA și includerea, începând cu 1 ianuarie 2026, în regimul „Roaming ca acasă”.

În același timp, Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Federației Ruse să își retragă trupele staționate ilegal în regiunea transnistreană.

„Consiliul reafirmă sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional”, se precizează în concluzii.

Concluziile Consiliului Afaceri Generale au fost publicate de Președinția daneză a Consiliului UE și reflectă consensul majorității statelor membre privind avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Danemarca deține în prezent Președinția rotativă a Consiliului UE, urmând ca Cipru să preia mandatul de la 1 ianuarie 2026.

Amintim că Republica Moldova a primit acordul tuturor celor 27 de state membre UE pentru lansarea negocierilor tehnice pe trei clustere: statul de drept și justiția, piața internă și economia, precum și politica externă și securitatea. Deși deschiderea oficială rămâne blocată de Ungaria, Uniunea Europeană susține că a ales o cale alternativă, deschizând informal aceste capitole pentru nu bloca procesul de aderare.

Potrivit presei internaționale, Bruxelles-ul a decis să avanseze pe o cale alternativă, pentru a menține procesul de negocieri în mișcare, în condițiile în care Ungaria continuă să blocheze deschiderea oficială a clusterelor de negocieri.

Deși deschiderea oficială a clusterelor de negocieri necesită o decizie unanimă, oficialii europeni susțin că Republica Moldova îndeplinește criteriile tehnice necesare. Astfel, până la depășirea blocajelor politice, Chișinăul va continua implementarea reformelor recomandate, urmând ghidajele Uniunii Europene. În prezent, Ungaria blochează deschiderea clusterelor de negociere pentru aderarea la UE a Republicii Moldova și Ucrainei din motive politice, folosindu-și dreptul de veto pentru a obține avantaje în relația cu Bruxelles-ul.