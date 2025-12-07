Tot ce trebuie să știi despre concediul de odihnă în 2026. Ce obligații au angajatorii

Anul 2026 vine cu reguli clare legate de concediul de odihnă, un drept fundamental al angajaților din România. Indiferent dacă lucrezi în sectorul public sau privat, este important să știi câte zile de odihnă îți revin, cum se calculează, cum pot fi reportate și în ce condiții se plătesc. Conform Codului Muncii, un angajat cu normă întreagă are dreptul la minimum 20 de zile lucrătoare de concediu anual.

În practică, multe companii pot acorda mai multe zile, în funcție de vechime, domeniu de activitate sau contractul colectiv de muncă. Angajații din sectorul public pot beneficia de 25–30 de zile de concediu, iar cei din mediul privat între 20 și 25 de zile. Pentru minorii sub 18 ani și persoanele cu dizabilități, legea garantează cel puțin 25 de zile de concediu pe an.

Zilele de concediu se acordă proporțional cu perioada lucrată. De exemplu, dacă un angajat a lucrat doar jumătate de an, acesta are dreptul la jumătate din zilele prevăzute în contract. Este important de reținut că zilele libere legale care se suprapun cu perioada concediului de odihnă nu se scad din numărul total de zile la care angajatul are dreptul. Cu alte cuvinte, dacă în timpul concediului pică o sărbătoare legală, această zi nu se consideră ca fiind o zi din concediul propriu-zis, ci se adaugă la perioada de odihnă.

Codul Muncii stabilește că zilele de concediu nefolosite pot fi efectuate într-un termen de 18 luni de la începutul anului următor celui pentru care au fost acordate. Practic, zilele de concediu aferente anului 2025 pot fi utilizate până la data de 30 iunie 2027.

Pentru ca aceste zile să fie efectiv acordate, programarea lor trebuie realizată de comun acord între angajat și angajator, astfel încât să nu afecteze activitatea firmei și să permită planificarea corespunzătoare a perioadelor de odihnă.

Angajatorul este obligat să permită efectuarea acestuia, iar angajatul nu poate renunța la concediu în schimbul unei sume de bani, cu excepția cazului încetării contractului de muncă.

Potrivit articolului 146 din Codul muncii (Legea nr. 53/2003, republicată și actualizată), concediul de odihnă se acordă anual. În situația în care salariatul „nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, din motive justificate, angajatorul este obligat să acorde concediul neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul”.

Pe durata concediului, angajatul primește o indemnizație care nu poate fi mai mică decât salariul de bază plus sporurile permanente. Aceasta se calculează pe baza mediei veniturilor din ultimele trei luni anterioare începerii concediului și trebuie achitată cu cel puțin cinci zile înainte de începerea perioadei de odihnă.

Angajatorul trebuie să acorde concediul integral sau fracționat la cererea salariatului și să programeze perioadele de odihnă la începutul anului. Refuzul nejustificat de a permite efectuarea concediului poate fi sancționat de Inspectoratul Teritorial de Muncă.