UE vrea să țină migranții la distanță. 19 state cer soluții radicale

Un grup de 19 state membre ale Uniunii Europene solicită Comisiei Europene să adopte o abordare mai strictă în materie de migrație, dincolo de granițele blocului comunitar, în contextul în care recentul acord privind azilul și returnările a schimbat climatul politic la Bruxelles.

Ministrul de interne și de externe al statelor semnatare au transmis într-o scrisoare comună, citită de Politico, că „încheierea negocierilor privind recentele propuneri legislative... este un pas important”, adăugând că „dezvoltarea în continuare a unei strategii coerente a UE privind dimensiunea externă a migrației, inclusiv soluții noi și inovatoare, este primordială”.

Scrisoarea face referire la pachetul legislativ convenit pe 8 decembrie, care include noi reguli menite să reformeze modul în care UE gestionează migrația, inclusiv prin crearea de centre de procesare a cererilor de azil în țări non-UE.

Guvernele semnatare cer Comisiei să pună mai mult accent pe dimensiunea externă a migrației, prin colaborarea cu țările de origine și cu cele tranzitate de migranți, pentru a preveni ajungerea acestora în UE.

Acest lucru presupune accelerarea a ceea ce aceștia numesc „soluții inovatoare”, un termen general care include, printre altele, hub-uri de returnare și noi parteneriate cu țări terțe, soluții care, potrivit susținătorilor, ar putea face politica de migrație a UE mai eficientă.

Apelul va fi discutat în cadrul „migration breakfast” informal organizat înainte de summitul UE de joi. Aceste întâlniri, lansate în iunie 2024 de Giorgia Meloni (Italia), Mette Frederiksen (Danemarca) și Dick Schoof (Olanda), au devenit extrem de influente în conturarea discursului despre migrație la Bruxelles.

În scrisoare, miniștrii solicită extinderea utilizării „new and innovative solutions” pentru a contracara migrația neregulată și o cooperare mai strânsă între agențiile UE, organizațiile internaționale și statele membre.

Deși nu sunt menționate modele specifice, documentul face referire la instrumente deja prevăzute în legislația UE, precum „aranjamente sigure pentru țări terțe și centre de returnare”, și solicită implementarea lor efectivă prin parteneriate pe rutele migrației.

Modelul de „hub-uri de returnare”, destinat persoanelor cărora le-a fost respinsă cererea de azil, a fost promovat de Italia. Țara operează deja două astfel de facilități în Albania, care ar urma să fie primele implementări concrete ale modelului începând cu mijlocul anului 2026.

Finanțarea rămâne o problemă centrală. Semnatarii argumentează că soluțiile inovatoare vor rămâne teoretice fără clarificarea surselor de fonduri:

„Utilizarea eficientă a resurselor financiare este necesară pentru stabilirea și operaționalizarea unor forme inovatoare de cooperare”, cerând Comisiei să ofere ghiduri privind mobilizarea fondurilor UE existente și viitoare.

Miniștrii solicită și implicarea mai profundă a agențiilor UE, inclusiv posibilitatea extinderii rolului agenției pentru frontieră Frontex: „modificări legislative și de politici necesare, inclusiv, acolo unde este cazul, revizuirea mandatului și competențelor Frontex, pentru a asigura un sprijin eficient și o capacitate suficientă”.

În final, scrisoarea subliniază necesitatea unei poziții unice a UE: „Sunt necesare o narațiune comună și o colaborare diplomatică comună între statele membre și SEAE...” îndemnând Bruxellesul să integreze migrația în mod constant în summituri și în dialogurile cu țările partenere.