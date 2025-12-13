Reguli noi pentru șoferi. Echipamentele care devin obligatorii de la 1 ianuarie

De la 1 ianuarie, mai multe țări europene vor modifica regulile privind echipamentele obligatorii din autoturisme. Pentru șoferii care călătoresc în străinătate, lipsa unui obiect aparent banal poate atrage amenzi consistente sau poate crea probleme serioase în caz de incident.

Noile reglementări vizează în special Ungaria, Cehia și Spania, unde obligațiile sunt fie clarificate, fie extinse, iar în unele state sunt impuse reguli suplimentare pentru siguranță, potrivit blikk.hu.

În Ungaria, șoferii trebuie să aibă la ei trusa de prim-ajutor tip B, conform standardului MSZ 13553, valabilă timp de cinci ani și care conține pansamente sterile, mănuși de unică folosință, foarfecă și alte instrumente de bază. Triunghiul reflectorizant este de asemenea obligatoriu, pregătit pentru utilizare imediată în caz de accident sau defecțiune tehnică. Vestele reflectorizante trebuie păstrate în habitaclu, într-un loc ușor accesibil, și fiecare pasager trebuie să aibă propria vestă.

Cehia a simplificat legislația în ultimii ani. În prezent, în mașină sunt obligatorii trei lucruri: triunghiul reflectorizant, vesta reflectorizantă pentru șofer și trusa de prim-ajutor. Există însă o excepție importantă: roata de rezervă. Aceasta nu este necesară pentru mașinile echipate cu kit de reparare a penei sau cu anvelope run-flat, dar rămâne obligatorie pentru toate celelalte vehicule.

Începând din 2026, Spania va elimina triunghiul reflectorizant în favoarea unei lumini de avarie electronice, obligatorii pentru toți șoferii. Această lumină portocalie se fixează pe acoperișul mașinii în caz de accident sau defecțiune și este vizibilă din toate direcțiile. Mai mult, prin GPS, transmite serviciilor de urgență localizarea exactă a vehiculului, oferind astfel un nivel suplimentar de siguranță.

În Austria, Italia, Slovacia și Slovenia, fiecare pasager trebuie să poarte vestă reflectorizantă dacă părăsește vehiculul în caz de defecțiune. În Franța, este obligatoriu să ai în mașină un alcooltest, iar în Croația și Polonia, extinctorul este parte din echipamentele obligatorii. În Austria, trusa de prim-ajutor trebuie protejată într-o husă specială, iar vestele reflectorizante nu trebuie să semene cu cele folosite de poliție.

Trusa medicală. Conținutul trebuie să respecte standardele legale: pansamente, comprese, fașă, mănuși, soluție antiseptică, foarfecă, folie izotermă și broșură.

Triunghiuri reflectorizante. Două bucăți, omologate, marcate cu „E” într-un cerc, pentru a fi utilizate în caz de accident sau defecțiune.

Stingător de incendiu. Omologat și cu verificare periodică a valabilității.

Roată de rezervă / kit de reparație pană. Dacă autoturismul nu are kit de reparație pană, trebuie să ai roată de rezervă, cric și cheie de roți.