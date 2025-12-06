Ce trebuie să ai întotdeauna în trusa de urgență din casă

O trusă de urgență bine pregătită îți poate salva ziua – uneori chiar viața – în situații în care serviciile publice funcționează greu sau deloc: pene majore de curent, inundații, incendii sau cutremure. Organizații precum Crucea Roșie, autoritățiile naționale de protecție civilă și serviciile de sănătate publică recomandă de ani buni ca fiecare locuință să aibă o trusă de prim ajutor și un minim kit de supraviețuire pentru 72 de ore.

Situațiile de urgență pot însemna multe lucruri: o pană de curent de câteva ore sau o furtună care afectează alimentarea cu apă și electricitate. În astfel de momente, accesul rapid la materiale de prim ajutor și la câteva rezerve de bază face diferența între o problemă gestionată calm și un episod complicat.

Recomandările internaționale duc în aceeași direcție: familia ar trebui să fie pregătită să se descurce singură cel puțin 72 de ore, cu apă, alimente, medicamente de bază și un echipament minim.

De asemenea, trusa medicală de acasă trebuie să permită tratarea tăieturilor superficiale, contuziilor, micilor arsuri sau reacțiilor alergice ușoare, fără deplasare imediată la spital.

O parte importantă a trusei de urgență este trusa de prim ajutor, organizată într-o cutie solidă, ușor de transportat și clar etichetată. Crucea Roșie Română și alte organizații recomandă ca această trusă să conțină, cel puțin, următoarele materiale de bază:

Bandaje adezive (plasturi) de diferite mărimi – pentru tăieturi și zgârieturi;

Comprese sterile și tifon – pentru acoperirea rănilor, oprirea sângerărilor minore și protejarea zonelor afectate;

Leucoplast sau bandă adezivă medicală – pentru fixarea pansamentelor;

Mănuși de unică folosință – reduc riscul de infecție atât pentru cel care acordă ajutor, cât și pentru victimă;

Șervețele antiseptice sau soluție dezinfectantă pentru piele – folosite la curățarea zonei din jurul rănii;

Foarfece cu vârfuri boante și pensetă – foarfecele sunt utile pentru tăierea bandajelor sau a hainelor din jurul unei răni, iar penseta ajută la îndepărtarea așchiilor sau a altor corpuri străine superficiale;

Ace de siguranță – ajută la fixarea bandajelor;

Termometru digital – pentru monitorizarea temperaturii corporale.

Este important ca toate aceste materiale să fie păstrate într-un loc uscat, ferit de praf și umezeală, și să fie ușor de găsit chiar și de un membru al familiei mai puțin familiarizat cu organizarea casei.

Pe lângă materialele de prim ajutor, trusa de urgență din casă ar trebui să includă și o selecție de medicamente uzuale, recomandate în mod general de organizații precum Crucea Roșie și centre medicale mari.

Printre acestea se numără, de regulă:

Analgezice și antipiretice – pentru dureri și febră;

Medicamente pentru alergii – utile în reacții alergice ușoare;

Geluri sau creme pentru arsuri minore – destinate, de exemplu, arsurilor de contact cu lichide fierbinți.

Ser fiziologic și plasturi speciali pentru bășici, acolo unde este cazul.

Recomandările actualizate privind trusele pentru copii, persoanele cu boli cronice sau dizabilități arată, de asemenea, că este utilă o rezervă de medicamente personale pentru cel puțin o săptămână, alături de un mic port-document cu rețete, scrisori medicale și indicații specifice. În toate cazurile, medicamentele incluse în trusă trebuie stabilite împreună cu medicul de familie sau specialistul, în funcție de istoricul fiecărui membru al familiei.

Trusa de urgență nu se oprește aici. Mai multe ghiduri internaționale pentru pregătirea populației recomandă ca fiecare locuință să aibă un minim de echipamente de bază, utile când nu există electricitate, apă curentă sau acces facil la magazine.

Printre acestea se regăsesc:

Lanternă și baterii de rezervă sau lanternă cu încărcare manuală;

Radio portabil pe baterii – pentru a urmări anunțurile autorităților atunci când internetul nu funcționează;

Telefon mobil cu încărcător portabil (power bank) – menținut încărcat.

Alimente neperisabile – conserve, biscuiți, cereale, alimente uscate, alimente pentru bebeluși, după caz;

Pături călduroase sau saci de dormit, utile în anotimpul rece;

Mască de praf, dacă locuiești într-o zonă unde pot apărea incendii sau incidente industriale;

Fluier, pentru semnalizare, în cazul în care cineva are nevoie de ajutor și nu poate fi găsit ușor.

Aceste lucruri pot fi grupate într-o cutie sau un rucsac rezistent, ținut într-un loc accesibil, astfel încât să poată fi luat rapid, la nevoie.

Un element frecvent menționat în ghidurile de pregătire pentru situații de urgență este existența unei mape cu documente și informații importante. Crucea Roșie, de exemplu, recomandă păstrarea unor copii ale actelor esențiale (carte de identitate, pașaport, polițe de asigurare, acte ale locuinței) într-o folie sau pungă impermeabilă.

De asemenea, este util să existe:

O listă tipărită cu numere de telefon – rude apropiate, medic de familie, serviciul de urgență, vecini care pot ajuta;

Un scurt rezumat al problemelor medicale importante pentru membrii familiei;

Chei de rezervă pentru locuință și, dacă este cazul, pentru mașină;

O trusă de urgență este utilă atunci dacă este completă și accesibilă. Atât Crucea Roșie, cât și alte organizații care se ocupă de pregătirea populației recomandă verificarea periodică a conținutului, pentru a înlocui consumabilele folosite și produsele care au depășit termenul de valabilitate.

Câteva reguli simple pot ajuta: