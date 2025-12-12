Ministrul Justiției, despre tensiunile generate de ancheta Recorder: verificările sunt necesare

În urma deciziei CSM de a sesiza Inspecția Judiciară după dezvăluirile din documentarul Recorder, Radu Marinescu, ministrul Justiției, spune că aceasta ar fi „calea corectă”, având în vedere gravitatea acuzațiilor și riscul ca acestea să afecteze credibilitatea sistemului judiciar.

„Este o decizie foarte bună, este o decizie necesară, este calea corectă... am solicitat acest lucru încă de ieri”, a declarat Radu Marinescu.

Mai mult, oficialul a afirmat că nu i-a fost semnalată nicio situație privind eventualele abuzuri asupra magistraților pe parcursul mandatului.

„Orice aspect care are legătura cu abuzuri, nu trebuie ascuns. (...) De la momentul preluării mandatului de ministru nu am avut nicio sesizare de la niciun magistrat conform căreia ar fi fost suspus unor presiuni”, a spus Marinescu.

Întrebat despre modul în care au fost schimbați judecătorii din completurile prezentate în reportajul Recorder, ministrul Justiției a explicat că a încurajat autoritățile să dea dovadă de transparență.

„Am încurajat autoritățile judiciare să aibă transparență (...) mai mult sau mai puțin (dacă l-au convins răspunsurile magistraților în conferința de presă n.r.)... este un pas necesar”, a adăugat Marinescu.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât să trimită către Inspecția Judiciară o solicitare de verificări privind materialul realizat de Recorder, potrivit instituției. Demnitarul a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan despre eventuale modificări legislative menite să corecteze disfuncțiile semnalate în ancheta jurnalistică.

„Am discutat cu premierul Ilie Bolojan din perspectiva analizării din punct de vedere legislativ a situației respective. (...) Discuția a fost constructivă”, a precizat Radu Marinescu, ministrul Justiției.

Vineri, secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat că a dispus trimiterea unei sesizări către Inspecția Judiciară, solicitând verificări legate de materialul publicat de Recorder.

„Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, a anunțat CSM.