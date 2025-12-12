Justitie

Ministrul Justiției: Sesizările magistraților nu trebuie reprimate

Comentează știrea
Ministrul Justiției: Sesizările magistraților nu trebuie reprimatePreședinta CAB. Sursă foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit prima declarație după ce peste 170 de magistrați de rang înalt au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Curții de Apel București. El a spus că niciun magistrat nu trebuie să fie supus presiunilor pentru sesizările privind disfuncționalitățile din sistemul judiciar și a promis implicarea sa pentru clarificarea situațiilor semnalate.

Radu Marinescu, despre scrisoarea magistraților

„Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate”, a spus Marinescu, referindu-se la acuzațiile aduse prin documentarul Recorder.

Radu Marinescu.

Radu Marinescu. Sursa foto Captură video

Ministrul a explicat că, în calitate de membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, va acționa „cu respectarea legii și a independenței justiției” pentru a analiza acuzațiile și a clarifica situațiile semnalate. El a mai subliniat că diversitatea opiniilor în rândul magistraților este naturală și nu trebuie să genereze represalii.

„Diversitatea de opinii și convingeri privind politicile profesionale, manageriale, de personal, criteriile de promovare, selecție, pregătire profesională, cadrul legislativ ce reglementează statutul și organizarea etc. există și este firească în magistratură.

Anca Alexandrescu îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să câștige de partea sa electoratul suveranist
Anca Alexandrescu îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să câștige de partea sa electoratul suveranist
Tot ce trebuie să știi despre serviciile gratuite oferite de medicul de familie la domiciliu. În ce situații le poți solicita
Tot ce trebuie să știi despre serviciile gratuite oferite de medicul de familie la domiciliu. În ce situații le poți solicita

Aceste situații au născut și nasc divergențe de opinie și controverse, conturarea de majorități și minorități de opinie, dar sub nici o formă nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel.”

Nu ar fi existat nicio sesizare oficială

Marinescu a precizat, de asemenea, că de la preluarea funcției de ministru nu a existat nicio sesizare oficială privind persecuții împotriva magistraților sau nereguli în activitatea CSM. „Orice magistrat care invocă astfel de situații le poate semnala, nu doar public, dar și organelor în drept să ia măsuri și către MJ, cât timp ministrul este membru CSM.”

Legile justiției, evaluate pozitiv

Referitor la legislația actuală, ministrul a menționat că legile justiției adoptate în 2022 au primit evaluări pozitive la nivel european și sunt incluse în PNRR ca jaloane finanțabile.

„La constituirea coaliției de guvernare, toate partidele au discutat despre modernizarea acestui cadru normativ și a existat un acord politic privind măsurile de luat, înscris în programul de guvernare. MJ acționează în conformitate cu acest program și gestionează jalonul PNRR care va permite accesarea banilor europeni.

Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății, pe baza unui acord politic bazat pe informație completă, reală și obiectivă, în limitele cadrului PNRR și al concluziilor rapoartelor privind statul de drept”, a adăugat Radu Marinescu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:39 - Anca Alexandrescu îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să câștige de partea sa electoratul suveranist
11:33 - Oil Terminal își reconfirmă statutul de lider regional: Investiții istorice și țintă de profit atinsă în 2025, prin m...
11:24 - Premieră la Australian Open. Turneul începe cu o ceremonie la care vor fi prezente legendele tenisului
11:17 - Teatrul Maidan, compania co-fondată de Cătălina Grama Ipate (Jojo), lansează „6 inimi, 3 greșeli”, un spectacol comic...
11:09 - Snoop Dogg, antrenor onorific al echipei olimpice SUA: Este doar începutul
10:56 - Tot ce trebuie să știi despre serviciile gratuite oferite de medicul de familie la domiciliu. În ce situații le poți ...

HAI România!

România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale