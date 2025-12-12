Ministrul Justiției: Sesizările magistraților nu trebuie reprimate

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit prima declarație după ce peste 170 de magistrați de rang înalt au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Curții de Apel București. El a spus că niciun magistrat nu trebuie să fie supus presiunilor pentru sesizările privind disfuncționalitățile din sistemul judiciar și a promis implicarea sa pentru clarificarea situațiilor semnalate.

„Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate”, a spus Marinescu, referindu-se la acuzațiile aduse prin documentarul Recorder.

Ministrul a explicat că, în calitate de membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, va acționa „cu respectarea legii și a independenței justiției” pentru a analiza acuzațiile și a clarifica situațiile semnalate. El a mai subliniat că diversitatea opiniilor în rândul magistraților este naturală și nu trebuie să genereze represalii.

Marinescu a precizat, de asemenea, că de la preluarea funcției de ministru nu a existat nicio sesizare oficială privind persecuții împotriva magistraților sau nereguli în activitatea CSM. „Orice magistrat care invocă astfel de situații le poate semnala, nu doar public, dar și organelor în drept să ia măsuri și către MJ, cât timp ministrul este membru CSM.”

Referitor la legislația actuală, ministrul a menționat că legile justiției adoptate în 2022 au primit evaluări pozitive la nivel european și sunt incluse în PNRR ca jaloane finanțabile.