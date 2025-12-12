Ministrul Justiției: Sesizările magistraților nu trebuie reprimate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit prima declarație după ce peste 170 de magistrați de rang înalt au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Curții de Apel București. El a spus că niciun magistrat nu trebuie să fie supus presiunilor pentru sesizările privind disfuncționalitățile din sistemul judiciar și a promis implicarea sa pentru clarificarea situațiilor semnalate.
Radu Marinescu, despre scrisoarea magistraților
„Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ar sesiza aspecte care, în opinia sa, constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate”, a spus Marinescu, referindu-se la acuzațiile aduse prin documentarul Recorder.
Ministrul a explicat că, în calitate de membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, va acționa „cu respectarea legii și a independenței justiției” pentru a analiza acuzațiile și a clarifica situațiile semnalate. El a mai subliniat că diversitatea opiniilor în rândul magistraților este naturală și nu trebuie să genereze represalii.
„Diversitatea de opinii și convingeri privind politicile profesionale, manageriale, de personal, criteriile de promovare, selecție, pregătire profesională, cadrul legislativ ce reglementează statutul și organizarea etc. există și este firească în magistratură.
Aceste situații au născut și nasc divergențe de opinie și controverse, conturarea de majorități și minorități de opinie, dar sub nici o formă nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel.”
Nu ar fi existat nicio sesizare oficială
Marinescu a precizat, de asemenea, că de la preluarea funcției de ministru nu a existat nicio sesizare oficială privind persecuții împotriva magistraților sau nereguli în activitatea CSM. „Orice magistrat care invocă astfel de situații le poate semnala, nu doar public, dar și organelor în drept să ia măsuri și către MJ, cât timp ministrul este membru CSM.”
Legile justiției, evaluate pozitiv
Referitor la legislația actuală, ministrul a menționat că legile justiției adoptate în 2022 au primit evaluări pozitive la nivel european și sunt incluse în PNRR ca jaloane finanțabile.
„La constituirea coaliției de guvernare, toate partidele au discutat despre modernizarea acestui cadru normativ și a existat un acord politic privind măsurile de luat, înscris în programul de guvernare. MJ acționează în conformitate cu acest program și gestionează jalonul PNRR care va permite accesarea banilor europeni.
Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății, pe baza unui acord politic bazat pe informație completă, reală și obiectivă, în limitele cadrului PNRR și al concluziilor rapoartelor privind statul de drept”, a adăugat Radu Marinescu.
