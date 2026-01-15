Curtea de Apel Bucureşti se va pronunţa joi asupra suspendării Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei

Curtea de Apel Bucureşti urmează să se pronunţe joi asupra cererii de suspendare a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei, solicitare depusă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu. Decizia vine după ce instanţa a amânat pronunţarea pe 15 ianuarie, într-un context marcat de alte contestaţii privind numirea judecătorilor CCR şi pensiile magistraţilor.

În 24 decembrie 2025, Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu, a contestat la Curtea de Apel Bucureşti decizia premierului Ilie Bolojan de înfiinţare a Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, solicitând suspendarea actului administrativ. Instanţa a stabilit iniţial termenul de 8 ianuarie 2026, dar a amânat pronunţarea pentru 15 ianuarie.

Pe 16 ianuarie, CAB urmează să decidă asupra contestaţiilor depuse de avocata Silvia Uscov (AUR) vizând numirea judecătorilor Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş. În aceeaşi zi, Curtea Constituţională este aşteptată să se pronunţe asupra legii privind pensiile magistraţilor, contestată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Avocata Silvia Uscov a contestat la Curtea de Apel Bucureşti decizia de înfiinţare a Comitetului pentru revizuirea legilor justiţiei, instanţa fiind aşteptată să se pronunţe pe 19 ianuarie 2026. Decizia privind constituirea Comitetului a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie 2025.

Comitetul va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi, şi va fi condus de un reprezentant al Cancelariei prim-ministrului. Printre atribuţii se numără analiza efectelor aplicării legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022 şi evaluarea opiniilor formulate de asociaţiile magistraţilor şi ONG-uri.

Comitetul solicită puncte de vedere din partea instituţiilor, autorităţilor şi organizaţiilor, inclusiv internaţionale, şi propune măsuri pentru asigurarea imparţialităţii, independenţei şi eficienţei actului de justiţie, în conformitate cu valorile constituţionale şi standardele internaţionale privind statul de drept. La lucrări pot participa, pe invitaţia premierului, reprezentanţi ai altor autorităţi, instituţii publice, societăţii civile şi organizaţiilor internaţionale.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Comitetul poate constitui grupuri de lucru tematice la nivel tehnic, alcătuite din experţi ai Cancelariei Prim-Ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, precum şi din experţi ai altor instituţii sau invitaţi desemnaţi în acest scop. Aceste grupuri vor analiza diverse aspecte legate de implementarea legislaţiei din domeniul justiţiei.