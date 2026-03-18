Turcia cu Arda Guler, noi cu Kevin Ciubotariu. Mircea Lucescu pregătește două surprize în barajul decisiv

Naționala României intră în linie dreaptă pentru barajul cu Turcia, un meci cu miză uriașă în drumul către Campionatul Mondial din 2026. Duelul este programat pe 26 martie, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, iar selecționerul Mircea Lucescu pregătește mutări neașteptate pentru această confruntare.

În cazul unei victorii, România va disputa „finala” pentru calificare împotriva câștigătoarei duelului Slovacia – Kosovo, într-un meci programat pe 31 martie.

Problemele din ofensivă au determinat staff-ul tehnic să caute soluții în campionatul intern. Astfel, una dintre cele mai surprinzătoare decizii este convocarea lui Marius Coman, atacantul celor de la UTA Arad.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani nu a mai evoluat niciodată pentru echipa națională, însă forma recentă l-a adus în atenția selecționerului. În 2026, acesta a marcat patru goluri, într-un context în care România se confruntă cu o criză de atacanți.

Marius Coman a făcut parte din lotul CFR Cluj în sezonul 2017-2018, atunci când echipa a câștigat titlul, iar în 2024 a cucerit Cupa României alături de Corvinul Hunedoara.

Convocarea sa reprezintă o mutare curajoasă, dar care reflectă nevoia urgentă de soluții pe postul de vârf.

A doua surpriză pregătită de Mircea Lucescu vine din compartimentul defensiv. Kevin Ciubotariu, fundaș stânga la Hermannstadt, este inclus în planurile selecționerului pentru această dublă decisivă.

În vârstă de 22 de ani, Ciubotariu a debutat la echipa națională pe 9 octombrie 2025, într-un meci amical cu Republica Moldova, în care a evoluat timp de 45 de minute.

Convocarea sa vine în contextul accidentării lui Alex Chipciu, care va rata barajul. În aceste condiții, selecționerul are nevoie de o alternativă pentru titularul obișnuit, Nicușor Bancu.

Bancu este așteptat să înceapă în primul „11”, însă Ciubotariu poate deveni o soluție importantă în cazul unor probleme pe parcursul meciului.

Naționala va pleca spre Turcia pe 25 martie, cu o zi înaintea partidei. Decizia de a amâna deplasarea a fost luată pentru a permite un antrenament suplimentar la Mogoșoaia.

Staff-ul tehnic consideră că fiecare detaliu poate conta într-un meci de asemenea importanță, iar pregătirea a fost ajustată pentru a maximiza șansele de succes.

În cazul unei victorii, „tricolorii” se vor întoarce rapid la București și vor pleca ulterior spre Slovacia sau Kosovo, pentru meciul decisiv de calificare.

Adversara României are în lot un nume care atrage atenția întregii Europe. Arda Güler, mijlocașul ofensiv legitimat la Real Madrid, este considerat unul dintre cei mai talentați jucători ai noii generații.

Prezența sa oferă Turciei un plus de creativitate și imprevizibilitate în atac, iar România va trebui să găsească soluții pentru a-l bloca.

Pe lângă avantajul valoric, Turcia beneficiază și de sprijinul propriilor suporteri, atmosfera de pe Beşiktaş Park fiind cunoscută ca una dintre cele mai intense din Europa.