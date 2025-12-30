Fost mare internațional român, despre șansele României în barajul cu Turcia: „Orice e posibil”

Adrian Ilie, fost mare atacant al echipei naționale a României, este destul de optimist în privința șanselor pe care „tricolorii” le au în meciul de baraj cu Turcia, programat la data de 26 martie la Istanbul. Chiar dacă gazdele au, teoretic, șanse mai mari de calificare în finala play-off-ului, „Cobra” e de părere că jocul poate fi unul surprinzător.

„La meciurile de baraj sau la duelurile când există doar un meci, o finală se poate întâmpla orice. Cred că şi turcii au presiune din partea publicului. Şi ei vor să se califice la Mondiale, dar şi noi vrem. Cred că şansele sunt de 50-50 şi depinde de forma din ziua aceea.

Au mai fost probleme la ei şi nu s-au calificat tocmai din această cauză, că suporterii au pus presiune pe ei. Mircea Lucescu îi ştie foarte bine, astfel că avem un avantaj. Sunt și jucătorii români care fac parte din echipa naţională şi joacă în Turcia, deci avem un avantaj. Dacă ajungem la Campionatul Mondial, eu cred că o să câștigăm grupa”, a spus Adrian Ilie conform as.ro.

Fostul atacant a jucat în Turcia, la Galatasaray Istanbul, în perioada 1996 - 1997 și la Beșiktaș în 2004.

Dacă va trece de Turcia, naționala pregătită de Mircea Lucescu va evolua tot în deplasare, la data de 31 martie, cu învingătoarea din semifinala Slovacia - Kosovo.

În cazul în care „tricolorii” se vor califica la turneul final, ei vor evolua într-o grupă cu Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay.

„Este, fără îndoială, un meci extrem de dificil, într-o atmosferă incendiară. Dar cred că echipa națională a demonstrat în ultimii ani că poate face față presiunii. Șansele sunt reale, iar cheia va fi atitudinea, disciplina tactică și capacitatea de a gestiona momentele decisive ale jocului.

Nu aș spune că ne-a surprins complet evoluția din preliminarii. Fotbalul internațional este extrem de competitiv, iar diferențele sunt din ce în ce mai mici. Am avut meciuri în care puteam mai mult, este adevărat, dar și momente bune care arată potențialul acestui grup. A fost o campanie dificilă, cu adversari puternici.

Drumul nostru nu s-a încheiat și trebuie să credem și să muncim până la final. Suntem la doi pași de o calificare la Mondial, una pe care ne-o dorim de 28 de ani”, a spus Răzvan Burleanu, președintele FRF, pentru Agerpres.